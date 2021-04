[P] Ion Dragne și Traian Cornel Briciu - despre compatibilitățile dintre meseria de avocat și alte domenii

Potrivit unui proiect legislativ care așteaptă votul final al Parlamentului, în vederea exercitării profesiei de avocat inclusiv pentru învățământul preuniversitar, președintele UNBR, Traian Cornel Briciu susține că ”este o inițiativă parlamentară care are susținerea Uniunii Naționale a Barourilor din România și are la bază realitatea că din anul 2015 când a fost adoptată legea profesiei de avocat au intervenit nevoi sociale diferite și au apărut paliere de activitate profesională care și în alte state europene sunt în sfera de activitate a profesiei de avocat. Prin urmare, evoluția societății implică și evoluția profesiei pentru a acoperi noi nevoi sociale. Extinderea compatibilității profesiei de avocat cu activitatea didactică în afara învățământului superior juridic are la bază o dorință socială manifestată în mai multe programe în care avocații se pot implica în educația civică, care are o semnificativă componentă juridică, a elevilor.”Ion Dragne, decanul Baroului București și lector în Drept de procedură civilă la Facultatea de Drept Universitară „Nicolae Titulescu” din București a discutat despre acest subiect în cadrul UNBR și consideră că ”există o rezervă pentru a accepta compatibilitatea cu învățământul de toate gradele de pregătire, urmând să vedem ce decide Parlamentul.”De asemenea, este de părere ”că ar trebui să fie compatibilități și nu incompatibilități” în ceea ce privește proiectul legislativ, care lărgește sfera incompatibilităților profesiei de avocat, căruia i-a fost întocmit raport de adoptare din partea comisiilor de specialitate și urmează să primească votul final al Parlamentului.