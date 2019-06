Se modifică cerințele uriașei licitații pentru cumpărarea de trenuri electrice

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a publicat marți în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o erată la achiziția a 40 de rame electrice (cu posibilitatea de majorare a cantităților cumpărate) prin care relaxează cerințele de participare la procedură. Termenul limită de depunere a ofertelor este 19 iulie, deci modificările aduse marți survin cu mai puțin de o lună înainte.Erata aduce modificări privitoare la două aspecte. Experiența similară se va putea dovedi prin contracte încheiate în ultimii cinci ani, nu doar în ultimii trei ani, ca până acum. In plus, o altă modificare privește definiția ramelor electrice – produsele similare. Capacitatea acestora nu mai este obligatoriu să fie de cel puțin 200 de locuri pe scaune și 200 de locuri în picioare pentru a fi considerate „produse similare”. Este deschisă și o portiță pentru firmele care au produs până acum doar trenuri de metrou sau tramvaie, nu rame electrice.„Ofertanții care au experiența în producția de vehicule de transport pe șine și sunt conectate la conductori electrici (cum ar fi tramvaiele electrice, trenuri de metrou, etc), și solicită ca acestea să fie considerate ca produse similare pentru îndeplinirea condițiilor referitoare la fabricația de produse similare și respectiv mentenanță de produse similare, trebuie să dovedească îndeplinirea/respectarea de către produsele respective / serviciile de mentenanță a prevederilor și cerințelor precizate de Regulamentele menționate la art.1.11 din caietul de sarcini”, spune erata.Modificările însă pot fi speculate de firmerle participante la licitație nemulțumite de rezultate. La licitațiile de infrastructură au fost numeroase cazurile în care participanții s-au adresat Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, invocând modificări ale caietului de sarcini. Ceea ce însă ar putea salva situația în cazul de față este faptul că modificările aduse vin în sensul relaxării cerințelor de participare, nu a înăspririi acestora.În umă cu câteva zile ARF a amânat termenul de deschidere a ofertelor pentru achiziția ramelor până la data de 19 oiulie, de la 1 iulie – vechiul termen.Dealtfel, până acum licitația mai multe firme potențiale competitoare au formulat contestații care au fost admise de către CNSC. Este vorba de producătorii europeni de material rulant Skoda şi Patentes Talgo.În contestaţia lor, spaniolii solicitau modificarea cerinţelor licitaţiei, precum cea privind experienţa similară. Patentes Talgo era nemulţumită de faptul că ofertanţilor li se cerea să fi livrat în ultimii trei ani 40 de produse similare.Totodată, a existat și o primă amânare a termenului de depunere a ofertelor, de la 3 iunie până pe 1 iulie, conform datelor din platforma de achiziţii publice.Autoritatea pentru Reformă Feroviară a lansat pe 3 aprilie licitaţia pentru achiziţia a până la 80 de rame electrice regionale. Valoarea maximă estimată a contractului este de 4,56 miliarde de lei (957 milioane de euro).