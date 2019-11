Egiptul a semnat un contract de 466 milioane dolari cu o companie americană, pentru achiziția și modernizarea de locomotive. Țara africană cumpăra în trecut și din România

Egiptul are printre cele mai rapide trenuri din Africa. Cei 208 km dintre Cairo și Alexandria sunt parcurși în 2 ore și 25 de minute. Cea mai cunoscută linie este între Cairo și Asswan, cei 879 km fiind parcurși în 11 ore.Compania națională feroviară egipteană a anunțat că memorandumul semnat acum se referă la cumpărarea de 50 de locomotive noi, la modernizarea a 50 de locomotive vechi din flota egiptenilor și la modernizarea altor 41 de locomotive (pentru aceste 41 costurile sunt de 27 milioane dolari). Cele 50 de locomotive noi ar trebui livrate în 22 de luni de la semnarea contractului, iar pentru cele 50 de modernizat termenul este de 30 de luni.Egiptul spunea în septembrie că are nevoie de 100 de locomotive diesel pentru trenurile de lungă distanță, iar proiectul ar urma să fie finanțat cu un împrumut de 290 milioane euro de la BERD.Țara nord-africană are un amplu program de reînnoire a flotei de trenuri și în aprilie a ales Talgo pentru a-i livra șase trenuri capabile să ruleze cu maxim 160 km/h între Cairo, Alexandria și Asswan.În septembrie 2018 egiptenii au semnat un contract de un miliard de euro cu filiala ungară a rușilor de la Transmashholding pentru furnizarea a 1.300 de vagoane, de cinci tipuri, în următorii cinci ani.Sursa: Railway Gazette International