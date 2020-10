Care este stadiul lucrărilor feroviare între Arad și Simeria și câți kilometri mai sunt de modernizat între Constanța și Curtici

Trebuie spus că pe coridorul IV sunt două porțiuni unde nu se vor vedea îmbunătățiri prea curând:





Iată ce spune CFR Infrastructură





Coridorul feroviar Rin - Dunăre (ramura nordică) - 565,8 km de cale ferată modernizată pe teritoriul României





Care sunt tronsoanele modernizate





260 de km de cale ferată sunt în execuție





Studiu de fezabilitate în derulare pe 26,9 km





Detalii tehnice de execuție

Frontieră - Km 614: 41,1 de kilometri modernizați și recepționați

Km 614 - Gurasada - Simeria (141,17 km) lucrările de modernizare a infrastructurii și suprastructurii feroviare s unt în plină desfășurare pe toate cele patru loturi de lucrări





Km 614 - Gurasada - Simeria, un traseu reconfigurat pe o distanță de 141,17 km care include construcția a 9 poduri noi peste Râul Mureș, două tuneluri, dar și modernizarea stațiilor de cale ferată.

Simeria - Coșlariu - Sighișoara - 166,7 km









Brașov - Predeal (26,9 km)





, lucrările vor dura probabil încă minim 3-4 ani, până atunci vitezele medii vor fi de sub 45 km/h. Noua varianta va fi mai scurtă cu 17 km., lucrările de modernizare nu au început și deci viteza medie va fi de 40-50 km/h încă mulți ani de acum înainte (minim 5 ani probabil)O altă zonă cu viteze mici este, medii de sub 50 km/h, însă măcar șantierul avansează și rezultatele s-ar putea vedea în Mersul Trenurilor 2023-2024.- Km 614 - Arad - Curtici (41,1 km))- Sighișoara - Simeria (160,7 km)- Predeal - București- Constanța (364 km)- 141,17 km pe secțiunea Km 614 - Gurasada - Simeria- 6 km pe varianta nouă de traseu Podu Mureș - Coșlariu și liniile CF din HM Podu Mureș (parte a tronsonului Vințu de Jos-Coșlariu)- 112,5 km pe secțiunea Brașov - Sighișoara (contracte semnate în 2020)- 26,9 km pe tronsonul Predeal – Brașov (contract semnat în 2020)- Subtronsonul 2a: Km 614-Bârzava (41,91 km) – stadiul fizic de execuție – 47%- Subtronsonul 2b: Bârzava – Ilteu (36,04 km) – stadiul fizic de execuție – 47,5%- Subtronsonul 2c: Ilteu – Gurasada (22,34 km) – stadiul fizic de execuție – 26,3%- Tronsonul 3: Gurasada – Simeria (40,88 km) – stadiul fizic de execuție – 34%- 160,7 km modernizați și recepționați- 6 km pe varianta nouă de traseu Podu Mureș - Coșlariu și liniile CF din HM Podu Mureș (parte a tronsonului Vințu de Jos-Coșlariu) în execuție, cu termen de finalizare a lucrărilor până la finalul acestui an- lucrări de semnalizare ERTMS Sighișoara - Coșlariu (91,5 km) - stadiul de execuție 88%- lucrări de semnalizare ERTMS Simeria - Coșlariu (75,2 km) și OCC Simeria - stadiul de execuție 79%Viteza de circulație a trenurilor de călători este de 120 km/h, iar după finalizarea lucrărilor de semnalizare, trenurile de călători vor pute circula cu viteza maximă de 160 km/h.Cele mai importante construcții noi realizate între Simeria şi Sighişoara sunt: podul în formă de arc (134,6 metri) peste râul Târnava Mare, Tunelul Sighișoara (401 metri), Tunelul Daneș (969 metri), cel mai lung tunel de cale ferată construit în România după 1989, pasajul superior rutier peste DN 13 și Tunelul Turdaș (780 de metri).- pe tronsoanele marginale, care sunt și cele mai mari, respectiv subsecțiunile Sighișoara - Cața (46,5 km) și Apața - Brașov (39,3 km), în lungime totală de aproximativ 86 de km, reunite într-un singur contract (semnat în 05.03.2020), se desfășoară lucrări de demontare a actualei infrastructuri- pentru subsecțiunea Cața – Apața (44 km) contractul a fost semnat pe 22.09.2020Între Sighișoara și Brașov, în urma lucrărilor de modernizare, lungimea traseului se va scurta la 112,5 km- în data de 07.09.2020 a fost emis ordinul de începere pentru elaborarea studiului de fezabilitate- secțiunea Predeal – Câmpina a fost finalizată în 2014- secțiunea Câmpina – București a fost finalizată în 2004- secțiunea Băneasa – Fetești a fost finalizată în 2014- secțiunea Fetești – Constanța a fost finalizată în 2013