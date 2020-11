Promisiuni nerealiste - S-ar putea ajunge să se reabiliteze anual 600 km de cale ferrată, deși în prezent abia reușim câteva zeci în anii buni

Aici trebuie să spunem că datele din 1989 arată că au fost reparați capital în acel an peste 600 km de cale ferată. în timp în ani precum 2008, 2009 sau 2015 figurează că au avut parte de RK un total de ZERO - 0 - km...Operaţiunea de reabilitare a 500 de metri de cale ferată a avut loc la Pojorâta, în judeţul Suceava şi a constat, conform oficialilor CFR, în înlocuirea suprastructurii căii ferate folosind o tehnologie nouă, care nu a mai fost folosită în România, cu un tren de lucru achiziţionat de CFR. Acesta poate realiza un kilometru pe zi. Prin cumpărarea celor două trenuri, lucrările de refacere a infrastructurii feroviare vor fi mai ieftine cu aproximativ 60%, susţine BodePojorâta este pe linia 502 Ilva Mică - Vatra Dornei - Suceava, linie de 191 km care traversează zone montane, iar vitezele medii sunt de 50 km/h.”Acesta este primul tronson de cale ferată reparat cu această tehnologie de refacţie totală în România”, a spus ministrul Transporturilor.Utilajul asigură reparaţia capitală a căii ferate şi aparţine Regionalei Braşov din cadrul CFR.În acest context, Lucian Bode, a anunţat că planul Executivului constă în achiziţionarea altor două trenuri de lucru de înaltă performanţă, care să poată reabilita 600 de kilometri de cale ferată pe an, acest obiectiv fiind prins în planul de investiţii.”Este o operaţiune demonstrativă, dar ne propunem ca în anii următori să achiziţionăm două trenuri de lucru mult mai complexe, aceste trenuri de lucru au o valoare de aproape 200 de milioane de euro, suntem în acest moment în procedură pentru achiziţionarea acestor trenuri de lucru şi, cu siguranţă, în momentul în care vom reuşi să modernizăm aproape 300 de kilometri de cale ferată, cale unică per an per tren, vom avea kilometri de cale ferată reabilitaţi aşa cum ne dorim. Practic, vorbim de 600 de kilometri de cale ferată aproximativ pe an. Acesta este obiectivul nostru, odată cu achiziţionarea celor două trenuri de lucru pe fonduri europene şi dacă ne gândim că am reuşit să reabilităm undeva la 500 de kilometri de cale ferată din reţeaua principală, 600 de kilometri de cale ferată pe an înseamnă enorm de mult. Credem noi că este o adevărată revoluţie în materie de modernizare a liniilor de cale ferată”, a mai declarat ministrul Transporturilor.Bode a menţionat că, în anul 2021, vor continua investiţiile în infrastructura de cale ferată, în achiziţionarea de material rulant, astfel încât să atragă transport de marfă.Premierul Ludovic Orban a anunţat că, în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare, va fi aprobat un memorandum cu privire la achiziţia acestor trenuri tehnologice de către Ministerul Transporturilor. Acestea vor reface şi infrastructura, nu doar partea cu piatră, traversele şi şinele.