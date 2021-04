Alstom spune că a fost contactată din România pe tema testării unor trenuri cu hidrogen

Țările care care au testat trenuri pe bază de hidrogen sunt Olanda, Germania, Austria, Franța și Italia.





Trenurile pe hidrogen vor rămâne de nișă, fiindcă, deși sunt ecologice și silențioase, sunt mult mai scumpe decât trenurile electrice. În plus, hidrogenul ocupă un volum mult mai mare decât dieselul și deci un tren pe hidrogen nu are o autonomie mare și nici nu sunt fezabile pentru viteze de peste 140 km/h. Trenurile pe hidrogen sunt potrivite pentru rute de până la 120 km.