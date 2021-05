Bogdan Chirițoiu, Consiliul Concurenței: Sunt destul de optimist în privința CFR Marfă, cred că avem un plan bun/De 10 ani se discută despre restructurarea companiei și de atunci s-au tocat sute de milioane de euro

De multe ori ceferiștii sunt numiți ”a doua armată a țării”, dar acestă armată are mari probleme, iar domeniul a ratat multe ocazii, deși bani au existat, a spus Chirițoiu, prezent la conferința Club Feroviar.El s-a referit și la CFR Marfă, compania de stat care este de mult timp în declin și care ar trebui salvată, existând și o strategie în acest sens. Ministrul Transporturilor spunea la final de aprilie că este vital pentru CFR Marfă să fie închise ”robinetele” prin care se pierdeau banii”Sunt destul de optimist în privința CFR Marfă, cred că avem un plan bun și acum încercăm să-l ”vindem” la Bruxelles. Dar a durat 10 ani și tot discutăm de restructurarea acestei companii, iar în zece ani compania aceasta a pierdut sute de milioane. Aceste sute de milioane se puteau investi în altceva, puteam avea echipamante sau puteam face alte lucruri. Am lăsat această companie, sau s-a lăsat ea, a fost lăsată de cei din jur, să toace sute de milioane euro”, a spus Bogdan Chirițoiu.El a mai spus și că funcţionarii publici din Ministerul Transporturilor sunt ”foarte curajoşi” că alocă din bani publici subvenţii pentru transportul feroviar de persoane, pe ”propria răspundere”, fără să existe un sistem electronic prin care să fie verificat ce se întâmplă cu aceşti bani.Potrivit acestuia, cei din sectorul feroviar nu au fost în stare de ani de zile facă un sistem electronic pentru a monitoriza câte bilete de emit şi pe ce rute, dar totuşi funcţionarii din minister subvenţionează din bani publici transportul de persoane."Eu sunt uimit de curajul funcţionarilor publici din Ministerul Transporturilor, sunt uimit de curajul oamenilor care, periodic, aprobă subvenţii pentru transportul de călători fără să aibă o bază verificabilă. Deci faptul că funcţionari publici, supuşi controlului Curţii de Conturi, cu riscul Parchetului, au curajul să semneze să aloce bani publici sub formă de subvenţii pentru transportul de călători fără ca de ani de zile să fim în stare să avem un sistem electronic care să evidenţieze câte bilete s-au vândut şi mergem pe declaraţii pe propria răspundere... Deci dăm bani publici pe propria răspundere, semnează un X, şi tu nu ţi-ai pus la punct un sistem prin care să verifici că lucrurile acelea se întâmplă... Este un curaj pe care eu îl admir. Eu nu l-aş avea, iar eu sunt un om destul de curajos, îmi asum, semnez lucruri, dar curajul pe care îl au cei din Transporturi eu nu îl am, nu l-aş avea", a susţinut oficialul de la Consiliul Concurenţei.Chirițoiu a mai spus că sistemul trebuie să fie finanțat, însă nu s-au făcut analize pentru a se afla, spre exemplu, pe ce rute chiar este nevoie de mai multe trenuri și unde ar fi nevoie de puține trenuri. ”Noi de ani de zile nu suntem în stare să ne pregătim cu nimic. Tot aruncăm pe fereastră banii pentru consultantul tehnic".