Ce salarii medii sunt la companiile care transportă călători pe calea ferată și cum stăm cu eficiența ”stat vs privat”

Compensațiile acordate de stat pentru transportul feroviar de călători au totalizat anul trecut 1,52 miliarde lei, dintre care CFR Călători a primit 1,19 miliarde lei, Regio Călători a primit 157 milioane, Transferoviar 95 milioane lei, Interregional 45 milioane lei, Astra TC 14 milioane lei și Softrans 11 milioane lei.Totalul de 1,52 miliarde lei a fost cel mai mare din ultimii cinci ani, în 2016 fiind 1,31 miliarde lei.ARF a prezentat și date despre facilitățile de călătorie, sumele plătite de ARF fiind de 334 milioane lei anul trecut, în scădere față de maximul din 2020: 535 milioane lei, pe fondul pandemiei care a dus la scăderea numărului de călătorii. Dintre cele 334 milioane lei, 95% au mers către CFR Călători.Datele privind numărul de trenuri operate/zi arată că CFR Călători a pierdut cotă de piață în 4 ani, de la 73%, la 67%, iar numărul mediu de trenuri la compania de stat a scăzut cu aproape 20% în trei ani. Regio Călători are 17% dintre trenurile de pasageri care circulă zilnic, iar Transferoviar, 9%. Astra TC și Softrans, companii foarte populare pe ruta București - Brașov, au sub 1% din numărul de trenuri care circulă în țară.Datele privind numărul mediu de salariați arată că la CFR Călători sunt peste 12.000, la Regio Călători erau aproape 620, iar la TFC, 382. Astra TC și Softrans, care au mai puține trenuri, aveau sub 100 de salariați fiecare.Una dintre cele mai grăitoare statistici este cea din care reiese eficiența (sau ineficiența, după caz) operatorilor de transport feroviar de călători, de stat și privați. Un indicator relevant este ”costul mediu/km operat în perioada 2016-2020” și evoluția lui în acestă perioadă. Cel mai mare cost, de peste 54 de lei/km, se înregistrează la nivelul CFR Călători, la mare distanță față de următorul clasat, Softrans, cu 36,19 lei/km. De menționat faptul că în anul 2016 valoarea indicatorului era de numai 39,47 lei la operatorul feroviar de stat.Datele privind salariul mediu lunar arată diferență mare între stat și privat: în 2020 salariul mediu la CFR Călători era 6.307 lei, în timp ce la Astra Transcarpatic era 4.281 lei, iar la Softrans era de aproape 5.000 lei. La Regio Călători media era de 5.353 lei, iar la Transferoviar, de 5.808 lei.În 4 ani salariul mediu a crescut cu 50% la CFR Călători, cu 30% la TFC și cu 40% la Regio C. De precizat că operatorii privați s-au plâns în acești ani că la stat salariile au crescut în mod accelerat și le este greu să-și păstreze oamenii.Club Feroviar face o precizare importantă: statistica legată de salariul mediu este cu siguranță viciată de faptul că CFR Călători are foarte mulți angajați în aparatul central și în conducerea regionalelor, plătiți cu salarii mult peste media societății. La privat, numărul posturilor de conducere este mai mic, drept pentru care media salarială din statistici este mai apropiată de cea reală.