Un tren direct de la Iași la Odesa - De ce propunerea are avantaje, dar și multe dezavantaje

Cu trenul din România la Odesa - Un drum fooarte lung

Drumul cu trenul durează aproape 7 ore de la București la Iași, însă de la Iași la Chișinău, deși sunt 130 km, călătoria cu trenul durează aproape 6 ore cu ”Prietenia” din cauză că ecartamentul este diferit și trebuie schimbate boghiurile pentru a rula pe liniile moldovenești, iar controalele vamale sunt de lungă durată la Ungheni. Când Chișinăul era parte din România și deci nu mai diferea ecartamentul, călătoria dura sub 10 ore cu rapidul Unirea, în 1939. (539 km), dar erau și trenuri care făceau 12-13 ore.





Tren al CFM (sursa - Căile Ferate din Moldova)





Trenul Prietenia revine în circulație de la 12 decembrie, după o pauză de mai bine de un an. Va circula de două ori pe săptămână în luna decembrie 2021 (IR 401 Chișinău - București în zilele de joi/vineri și duminică/luni, IR 402 București - Chișinău în zilele de luni/marți și vineri/sâmbătă) și de trei ori pe /săptămână în anul 2022 (IR 401 Chișinău - București în zilele de marți/miercuri, joi/vineri și duminică/luni, IR 402 București – Chișinău în zilele de luni/marți, miercuri/joi și vineri/sâmbătă

De la Chișinău la Odesa sunt 191 km, iar pe zi există un singur tren direct care face aproape 4 ore. Trenul este un automotor diesel din anii 80 ce a fost modernizat la Pașcani.





Gara Odesa Holovna (sursa - Leonid Andronov, Dreamstime.com)





În 2000 existau trei trenuri pe zi. Înainte de căderea URSS, când trenul dintre cele două orașe nu traversa vreo graniță, drumul dura 3 ore. În prezent trenul traversează regiunea Transnistria și oprește la Bender și la Tiraspol și staționează 40 de minute la intrarea în Ucraina, în localitatea de graniță Kuchurhan, în regiunea Odesa.

Trebuie spus și că Ucraina nu este o destinație turistică pentru foarte mulți români, deși nu departe de graniță sunt orașe frumoase, cum ar fi Cernăuți, dar și stațiuni de schi, în Carpați. Ucraina nu a fost niciodată o destinație turistică pentru români, mai ales că este greu de ajuns cu mașina din sudul României sau din vest. Kiev sau Liov nu au fost nici ele pentru români destinații de city-break cum sunt Praga, Viena sau Budapesta.





Opera din Odesa (sursa - Y Hluzhetskyi, Dreamstime.com)





De la București la Odesa drumul cu trenul este de 780 km și călătoria nu ar dura mai puțin de 17-18 ore. Cu mașina, cea mai scurtă rută este de sub 590 km, include și o trecere cu feribotul și drumul poate dura și sub 10 ore.

Odesa - O istorie zbuciumată





Treptele Potemkin (sursa - Jerome Cid | Dreamstime.com)

Jose de Ribas este numele ofițerului din Napoli care a construit portul, la final de secol 18, iar cea mai cunoscută stradă din oraș îi poartă și în prezent numele: Derybasivska. Primul guvernator al orașului a fost ducele de Richelieu (între 1803 și 1814) și un monument îi este dedicat în partea superioară a treptelor Potemkin. Pe atunci Odesa devenise cel mai cunoscut port la Marea Neagră al Imperiului Țarist. Odesa a fost o dorință împlinită pentru țarii Rusiei care visau la un port în sud, unde apele să nu înghețe iarna.

Odesa și trenurile sale

Liniile au fost modernizate pentru viteze bune și în sud: de exemplu Odesa - Podilsk, 186 km, pot fi parcurși în 2 ore și 10 minute.









De la Odesa la Lviv sunt 746 km, iar trenurile fac 10-12 ore. De la Odesa la Harkov sunt 765 km și trenurile fac 12-13 ore. De la Odesa la Mariupol, oraș situat foarte aproape de linia frontului din est, trenul face 20-21 de ore pe 1.018 km. Călătoria Odesa - Cernăuți durează 18 ore (1.013 km).

Pentru ca cineva din România să ajungă cu trenul la Odesa este nevoie să ajungă mai întâi la Chișinău, iar aici intervine prima greutate, fiindcă trenul Prietenia face 13 ore pe 590 km, viteza medie fiind 45 km/h. Cu autobuzul sau microbuzul drumul durează 8 ore și jumătate - 9 ore.În versiunea tipărită a noului Mers al Trenurilor mai figurează un tren Socola - Chișinău, 125 km, dar drumul durează 4 ore din cauza șederii lungi în vamă.Cu autocarul, drumul Iași - Chișinău durează în mod excepțional 2 ore și jumătate, dar dacă este blocaj în vamă se poate trece de 4 ore și jumătate.De la Iași la Odesa sunt 320 km și, dacă ar fi să fie un tren direct pe viitor, acesta ar face undeva între 9 și 11 ore, ceea ce este extrem de mult. Cu mașina personală se poate ajunge în 6-8 ore în funcție de aglomerația sau controalele de la graniță.Dacă drumul ar dura patru ore, ar fi bun de un ”city-break” de week-end, însă la un timp dublu de călătorie nu este prea atractiv.Însă nimic nu are cum să ducă la scăderea substanțială a timpilor de parcurs în următorii ani: NU se vor construi linii cu ecartament european în Moldova sau Ucraina, nu se vor simplifica procedurile vamale și cele două țări nici nu vor intra în UE.Ce a spus pentru HotNews.ro Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova, despre ideea unui tren Iași - Odesa.”Vă informăm că Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT), împreună cu ÎS „Calea Ferată din Moldova” (CFM) și Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proectelor din Republica Moldova (IDEP) planifică lansarea unui coridor feroviar Iași – Chișinău – Odesa. La moment, acest proiect de rută feroviară directă este în stagiu de consultări. După coordonarea cu administrațiile feroviare a Ucrainei și României a acestei rute, CFM va oferi toată informația despre lansarea și condițiile circulației cursei feroviare. Dar până la lansare, din 12 decembrie va deveni posibil de călătorit cu trenul din București și Iași spre Odesa și invers, schimbând trenul în gara Chișinău”.Un amănunt interesant de istorie. La 1939 exista tren direct București - Odesa via Iași - Tighina - Tiraspol și călătoria dura o zi. Mai exact, în localitatea Rasdelnaia (Rozdilna) din regiunea Odesa se desprindea un vagon al acceleratului București - Moscova.Odesa, scris de ruși cu doi S și de ucraineni cu unul singur, este cel mai mare port comercial al Ucrainei, are un milion de locuitori, iar împărăteasa Rusiei Ecaterina cea Mare l-a gândit ca un ”St Petersburg la Marea Neagră”.Orașul este celebru pentru Treptele Potemkin, pentru bulevardul Prymorsky, pentru Operă și pentru Muzeul de Artă Modernă.Pentru români, Odesa înseamnă unul dintre cele mai negre momente din istoria noastră, din cauza asediului orașului și a masacrelor făcute de armata română în cel de-al doilea război mondial, când orașul a fost administrat timp de doi ani și jumătate de către români.În oraș, unul dintre cartiere poartă numele Moldovanka. Acolo s-au așezat, cu câteva zeci de ani înainte de fondarea orașului, moldoveni care au venit în căutare de pământ bun pentru agricultură și de apă suficientă pentru animale. O parte dintre moldoveni au lucrat înainte de fondarea orașului la reconstrucția unei fortărețe otomane, fortăreață cucerită în 1792 în timpul Războiului Ruso-Turc de Jose de Ribas, căruia rușii îi spun Iosif Mihailovici Deribas.Odesa are legătură feroviară din 1865 când s-a deschis linia dintre orașul portuar și Balta, 213 km, prima linie de cale ferată din Ucraina controlată de ruși.Odesa Holovna se numește gara centrală a orașului și până la Kiev sunt 655 km, iar cel mai rapid tren IC face 7 ore și 20 minute, în timp ce trenurile de noapte, mult mai lente, fac 12 - 14 ore.Până acum câțiva ani existau trenuri directe Odesa - Moscova (24 de ore) și Odesa - Minsk (22 de ore). Vara existau și trenuri către St Petersburg și spre Rostov pe Don.