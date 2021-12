De ce protestează feroviarii

Au oprit lucrul și angajați de la societăți reparatoare de locomotive, dar și de la depouri CFR Călători din țară.Protestul vine pe fondul situației tot mai grave din sistemul feroviar unde, spre exemplu, media de vârsta a parcului de locomotive este de 40 de ani și tot mai multe se strică des și călătorii așteaptă și peste două ore locomotiva de ajutor.Sindicaliștii au atras atenția de mai multe ori în ultimul an că devine imposibil de folosit un parc atât de vechi de material rulant. În plus, investițiile în infrastructură au fost în unii ani și la sub 5% din necesar.Motivul protestului ține de anunțul recent privind prorogarea intrării în vigoare a Statutului personalului feroviar pentru data de 1 ianuarie 2023, în loc de 1 aprilie 2022.Această ”Lege a ceferiștilor” a fost negociată ani de zile, de 5-6 ani și a fost votată în Parlamentul României, fiind o lege foarte așteptată de ceferiști. Este a doua oară când se face o prorogare a acestei legi.De menționat că protestul nu a fost chiar spontan, cum a fost descris, fiindcă vineri, Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane spunea:”înțelegem să decidem spontan, pe parcursul zilei de luni, 20 decembrie 2021, dacă va fi sau nu nevoie să ”PROROGĂM” desfășurarea activității în sectorul feroviar, pe perioada nedeterminată, ca soluție ultimă de a ne apăra drepturile”Prorogarea ”demonstrează, fără putință de tăgadă, faptul că nepăsarea și cinismul autorităților față de întreaga problematică a căii ferate sunt singurele unități de măsură care evaluează abordările Statului român față de un sector strategic al economiei naționale”, mai spunea Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.”Imediat după ce a apărut informația că Legea privind Statutul personalului feroviar va fi prorogată pentru a doua oară, oamenii au luat foc, pe bună dreptate. Așteptăm de cinci-șase ani Statutul ăsta și nimeni nu vrea să ne ia în seamă. Cât să mai așteptăm? Condiții de muncă nu, salarii nu…. De la compania de infrastructură au plecat anul ăsta peste 800 de oameni, iar angajările au fost deblocate abia acum, în decembrie”, spune Florea Dobrescu, președintele Federației Naționale Sindicale Drum de Fier, citat de Club Feroviar.Sindicaliștii spun că, dacă se aplica legea privind statutul personalului feroviar mai ieşeau la pensie o mare parte din salariați, deci practic nu ar fi însemnat un impact financiar foarte mare pe buget."Salariile la reparatorii de locomotive care au oprit lucrul se apropie de salariul minim brut pe economie, iar oamenii nu mai fac faţă, cu toate scumpirile care s-au făcut, nu mai rezistă. Neaplicarea legii privind statutul personalului feroviar înseamnă şi îngheţarea salariilor. În legea 195/2020 privind statutul personalului feroviar se prevedea o grilă de salarizare în funcţie de salariul minim brut pe economie. Deci salariul angajatului egal cu salariul minim brut pe economie înmulţit cu un coeficient, care nu însemna foarte mult, era o creştere salarială de 35%, care aplicată pe salariul minim brut pe economie nu însemna o creştere atât de mare, cu atât mai mult cu cât la CFR Călători din 13.000 de oameni s-a ajuns la 11.500 de salariaţi. Dacă se aplica legea privind statutul personalului feroviar mai ieşeau la pensie o mare parte din ei, deci practic nu ar fi însemnat un impact financiar foarte mare pe bugetul Ministerului Transporturilor. Dacă era gândit şi aplicat bine, putea să fie fără niciun impact financiar", a declarat pentru Agerpres președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR).