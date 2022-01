S-a semnat documentaţia necesară reabilitării liniei de cale ferată dintre Timişoara şi Reşiţa. Pe acolo ar putea circula trenuri cu hidrogen

Cele mai rapide porțiuni de pe cei 95 km sunt Volteni - Gătaia și Timișoara Sud - Jebel (viteze medii de 67 km/h pentru trenurile care rulează fără oprire).Proiectul este inclus în PNRR, iar pe infrastructura feroviară modernizată ar urma să circule trenuri cu hidrogen. Acesta ar putea fi primul proiect de cale ferată din România la care vor începe lucrările în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.Calea ferată Reșița Nord - Timișoara Nord (linia 122a în Mersul Trenurilor) are o lungime de 95 km. De la Voiteni la Stamora Moravița, pe linia 122, sunt 23 km.Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, a anunţat, pe pagina sa de Facebook, miercuri, că a semnat contractul pentru documentaţia necesară reabilitării liniei de cale ferată între Reşiţa şi Timişoara.”Pentru a atrage câţi mai mulţi turişti, pregătim unirea Banatului de munte cu Banatul de şes prin intermediul unui tren rapid pe hidrogen. Am semnat astăzi, alături de cei trei parteneri de proiect, contractul pentru documentaţiile necesare reabilitării caii ferate Reşiţa Nord - Timişoara Nord, cu extensie Voiteni - Stamora Moraviţa - frontieră. În această faza, vorbim de studiile de prefezabilitate şi fezabilitate, de documentaţia necesară achiziţiei proiectului tehnic şi a execuţiei, cât şi de documentaţia pentru accesarea de fonduri nerambursabile. Este un pachet de servicii mare, care va avansa considerabil proiectul. Licitaţia a fost adjudecată pentru 10.700.000 lei plus TVA, suma fiind acoperită de către toţi cei patru parteneri, noi de la CJ Timiş, Consiliul Judeţean Caraş - Severin şi primăriile Timişoara şi Reşiţa”, a anunţat preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica.Banii vor fi ulterior recuperaţi fie prin PNRR, fie din alte surse externe de finanţare.”Intenţionăm să recuperăm banii prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţa (PNRR) dar suntem deschişi şi la alte surse de finanţare. Ne dorim că pentru traseul de cale ferată modernizat să achiziţionăm trenuri cu hidrogen, de timp train - tram, deoarece legătură dintre Timiş şi Caraş trebuie să fie una rapidă, prietenoasă cu mediul şi potrivită timpurilor în care trăim. Pentru România, va fi prima investiţie de acest gen.”, mai spunea Alin Nica.