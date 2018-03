Uber va lansa serviciul de livrare de mancare Eats in 100 de orase in acest an. Lansarea din Bucuresti va fi in urmatoarele doua luni

UberEats va fi lansat in tari precum Romania, Cehia, Ucraina, Irlanda si Egipt. In plus va fi adaugat in 40 de orase din Regatul Unit si 35 din Franta, a spus Jason Droege, director pe logistica la companie.Uber este foarte multumita de cum a mers serviciul de livrare de mancare ce a generat peste 10% din veniturile companiei. Daca in 2016 Eats a adus profit in 3 din cele 50 de orase in care era activ, anul trecut a fost pe plus in 45 dintre cele 200 de orase.Cel mai recent serviciu lansat de Uber in Romania este GREEN, lansat in Bucuresti la final de februarie. Utilizatorii pot chema prin aplicatie masini electrice Renault ZOE, fiind disponibile 20 de vehicule. Asigurarea serviciului UberGREEN este posibila in urma unui parteneriat incheiat intre companiile Uber si eldrive (din Bulgaria).Uber Eats a fost lansat in decembrie 2015 in Toronto, iar momentan aplicatia este disponibila in peste 200 de orase si 30 de tari din intreaga lume. In februarie 2017, Uber Eats a fost lansat in Varsovia, primul oras din regiunea Europei Centrale si de Est. Astazi, aplicatia este disponibila in 3 orase din Polonia si colaboreaza cu peste 1000 de restaurante poloneze."Romania este una dintre cele mai importante tari din UE pentru Uber, tocmai de aceea ne dorim sa aducem noi servicii utilizatorilor nostri de aici. Ne bucuram ca, imediat dupa lansarea UberGREEN, serviciul nostru 100% electric, putem confirma si venirea Uber Eats in Romania in urmatoarele doua luni. Am primit deja numeroase cereri de la restaurante locale care doresc ca, prin Uber Eats, mancarea lor sa fie disponibila cat mai multor persoane. Incurajam proprietarii de restaurante care vor sa afle mai multe detalii despre acest serviciu sa ia legatura cu noi", a declarat Nicoleta Schroeder, General Manager al Uber Romania.Statisticile arata ca, in Romania, segmentul de livrare de mancare va ajunge in 2018 la 196 milioane de dolari, din care segmentul de comenzi online este estimat la 192 milioane de dolari. Rata de crestere este estimata la 23,3% pe an, care va rezulta intr-o piata de 452 milioane de dolari pana in 2022.