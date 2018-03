Sennheiser, unul dintre cei mai cunoscuti producatori de echipamente audio, va construi la Brasov cea de-a patra sa fabrica din lume

"De mai multi ani, EMEA (Europa, Orientul Mijlociu si Africa) este regiunea care ne-a adus cele mai mari cresteri. Cu noua fabrica din Romania, avem o a treia baza de productie europeana si, in acelasi timp, ne extindem reteaua de distributie din Europa. Aceste actiuni ne ofera un mai bun control asupra volumelor de productie, dar si capacitatea de a fi mai flexibili in a adapta produsele noastre la cerinte de piata dinamice", a declarat Dr. Andreas Sennheiser, Co-CEO al companiei."Unul dintre principalele motive pentru care am ales Brasovul este infrastructura, apoi conexiunea foarte buna cu zona economica europeana", a declarat Daniel Sennheiser, Co-CEO at Sennheiser. "Asteptam cu nerabdare sa cooperam cu Industrial Park Brasov (IPB). Ca un partener important, IPB va juca un rol cheie in a asigura standardele de inalta calitate pe care le avem pentru fabricarea produselor noastre", a completat Daniel Sennheiser, Co-CEO al Sennheiser.Noua fabrica se va concentra pe productia de electronice destinate publicului larg. Fabrica va fi in Industrial Park Brasov care este situat in apropierea orasului Ghimbav, la 7 km de Brasov. Printre companiile prezente in parcul industrial se numara Continental, Preh si ICCO Systems."Pentru a imbunatati schimbul de experienta, intentionam sa intensificam relatiile dintre cele patru fabrici Sennheiser", spune Andreas Sennheiser. In timp ce fabrica din Tullamore, Irlanda, produce in special monitoare de studio si traductoare acustice, la sediul central din Wedemark productia este concentrata in special pe produse premium si profesionale, inclusiv microfoane wireless. Microfoanele pentru pietele americane si asiatice sunt produse la fabrica din Albuquerque, Statele Unite ale Americii.In total, Sennheiser lucreaza cu 20 de subsidiare de vanzari si parteneri comerciali in peste 50 de tari.Fondata in 1945, Sennheiser continua sa fie o afacere de familie si este astazi unul dintre cei mai importanti producatori globali de casti, microfoane si sisteme de transmisie wireless. Compania are 2.800 de angajati si din 2013 este condusa de Daniel Sennheiser si Dr. Andreas Sennheiser, membrii celei de-a treia generatie a familiei care a fondat compania. In 2016, Grupul Sennheiser a avut vanzari totale de 658,4 milioane de euro.