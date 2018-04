Google anunță rezultate peste așteptări. Veniturile au trecut de 31 miliarde dolari, iar profitul a urcat cu 74%

Cifra de afaceri a crescut cu peste șase miliarde dolari, până la 31,1 miliarde dolari, în timp ce profitul net a crescut cu peste 70%, de la 5,4 miliarde dolari, la 9,4 miliarde dolari.Creșterea se datorează publicității online. Companiile au investit mai mult în publicitate, mai ales unde climatul economic era favorabil, iar costurile cu publicitatea au urcat și ele. Indicatorii foarte buni se datorează și unor schimbări contabile în modul de raportare.Alphabet are o capitalizare de piață de 745 miliarde dolari. Numărul de angajați a crescut într-un an de la 74.000, la 85.000.Un analist de la Tigress Financial Partners, citat de BBC, spune că multe companii au o situație financiară bună și investesc mai mult ăn publicitate. În plus, continuă migrația publicității tradiționale către online și social media.