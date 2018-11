Black Friday 2018: eMAG promite reduceri medii de 35% pe 16 noiembrie. Iulian Stanciu, despre variațiile de prețuri din aceste zile: Comerțul online este dinamic, la unele produse prețul se schimbă de 10 ori pe zi

În plus, explică Stanciu, la eMAG în pagina unui produs pot fi mulți vânzători, chiar și 10-15, și dacă unul termină produsul vine următorul care s-ar putea să vină cu un preț mai mare și în acest mod prețul se schimbă foarte des.





Șeful eMAg a explicat și anii trecuți de ce se schimbă prețurile



"Este o percepție care s-a dezvoltat de-a lungul vremii, însă realitatea este că pe zona de e-commerce lucrurile sunt foarte transparente. Nu există ideea de preț crescut la nicio firmă care dorește sa facă business mare și mai ales pe zona de comerț online. Normal este ca un preț să crească și să scadă de multe ori de-a lungul anului, există un preț de bază și în timpul promoțiilor pot scădea 3-5 zile sau o săptămână și apoi se revine la prețul normal. Evoluția are mai multe faze, dacă prețul se compara cu cel de bază, atunci reducerea este una mai mare, dar dacă veți compara prețul de Black Friday cu cel văzut acum trei luni la o promoție de acum trei luni, atunci reducerea va fi mai mică. (...) Prețul de bază al produsului este prețul normal la care produsele se vând mare parte din timp" (Iulian Stanciu, noiembrie 2016)







Stocurile pentru diverse tipuri de produse





· 50.000 de televizoare

· 76.000 de smartphone-uri

· 20.000 de laptopuri

· 21.000 de frigidere

· 15.000 de mașini de spălat

· 165.000 de electrocasnice mici

· 235.000 de produse fashion

· 100.000 de parfumuri și cosmetice

· 300.000 de jocuri și jucării

· 190.000 de anvelope

· 300.000 de produse pentru casă și grădină

· 30.000 de articole și echipament sportiv







Produse speciale din ofertă





· Monede de aur de 22K si lingouri de aur de 24K

· Mașini și motociclete:Honda, Aprilia, Mini, Skoda, Suzuki, BMW, Kawasaki, Piaggio, Ssang Yong, Triumph, Volvo, Ford

· Ceasuri și bijuterii de lux: Cellini, Diamanti, Galt, Teilor

· Bilete la evenimente sportive: Formula 1 (Austria, Italia, Ungaria), Finala Champions League Madrid 2019

· Bilete la evenimente: Concert Metallica, Concert Andre Rieu, Concert Maroon 5, Electric Castle

· Pachete turistice: 19.000 de nopți de cazare - vacanțe de vară, vacanțe de iarnă, croaziere și vacanțe exotice

· Parcuri de distracții: Disneyland, Europa Park, PortAventura

· Abonamente telefonie: Vodafone the Smart Black, the Super Black

· Servicii medicale: Abonamente medicale și abonamente stomatologice, Regina Maria, Medicover, Just Smile

· Experiențe inedite: Castele și conace, Escape rooms, Catamarane











eMAG a vândut anul trecut de 360 milioane lei de Black Friday, iar pentru anul acesta așteaptă o creștere de peste 10%. Compania a început acum 10 luni negocierile cu producătorii pentru reduceri și promite că 70% dintre comenzi vor fi livrate în primele cinci zile și toate ar trebui să fie livrate până în 28 noiembrie. Cele mai multe comenzi vor fi livrate prin FAN Curier.Black Friday va începe tot în cursul dimineții, probabil undeva în jurul orei 7.00, dar cei de la companie nu au dat informații precise pentru anul acesta.Studiile citate de eMAG arată că 88% dintre românii întrebați au auzit de Black Friday și 51% ar vrea să cumpere ceva.Ca în fiecare an, mulți oameni urmăresc prețul unor produse pe care le doresc și observă că el variază foarte mult în săptămânile dinaintea Black Friday. Șeful eMAG spune că este normal și explică faptul că sunt mai mulți factori ce determină fluctuații mari. ”Mediul online este unul foarte transparent și dinamic, noi ne uităm la mulți competitori și este vorba și de furnizorii care schimbă prețul în funcție de mulți factori, ce se întîmplă în China, în SUA, schimbări de tarife, prețurile petrolului (...) Comerțul online este foarte dinamic, avem produse la care prețul se schimbă și de zece ori pe zi, având în vedere competiția”.