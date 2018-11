Autorii caută noi metode pentru atacuri devastatoare, dar vor fi cât mai discreți posibil – Ce predicții are Kaspersky Lab pentru amenințările cibernetice din 2019

Alte predicții privind amenințările direcționate, pentru 2019





Atacurile asupra lanțului de aprovizionare vor continua. Acesta este unul dintre cei mai îngrijorători vectori de atac, folosit cu succes în ultimii doi ani, care a determinat pe toată lumea să se gândească la numărul de furnizori cu care lucrează și cât de bine securizați sunt. În 2019, acesta va continua să fie un vector de infectare eficient.





Malware-ul mobil nu pleacă nicăieri. Numeroși atacatori au o componentă mobilă în campaniile lor, pentru a îi ajuta să mărească lista de victime potențiale. Chiar dacă nu vor fi atacuri de amploare cu malware-ul care țintește dispozitive mobile, vom continua să vedem activitate constantă și noi modalități pentru ca atacatorii complecși să aibă acces la dispozitivele victimelor.







Fishing-ul va deveni și mai important în viitorul apropiat. Datele obținute din diferite atacuri asupra unor giganți social media ca Facebook și Instagram, LinkedIn sau Twitter, sunt disponibile acum pe piață, la vânzare. Scurgerile recente de date la scară largă din diferite platforme social media s-ar putea să îi ajute pe atacatori să îmbunătățească rata de succes a vectorului de infectare.





Dacă până acum industria de securitate cibernetică a descoperit operațiuni complexe sponsorizate de guverne, atacatorii vor rămâne în umbră pentru a evita publicitatea și posibilitate de a fi descoperiți. Cu suficiente resurse, vor putea să își diversifice instrumentele și practicile – făcând detecția și atribuția extrem de dificile.Unul dintre scenariile cele mai probabile este că această nouă abordare va conduce la folosirea unor instrumente specializate în atacarea victimelor drept în „inimă” – compromiterea hardware-ului de rețea. Noua strategie le va permite atacatorilor să își concentreze activitățile asupra compromiterii discrete prin botnet-uri sau să deruleze atacuri ascunse asupra anumitor ținte.vor continua să crească. Acesta este un avertisment care revine an după an, dar care nu trebuie subestimat. Pe măsură ce botnet-urile IoT continuă să crească, pot fi incredibil de puternice, ajunse pe mâna cui nu trebuie.Vor apărea nou-veniți în domeniul APT. Autorii avansați vor părea să dispară de sub „radar”, dar vor apărea noi jucători. Bariera de intrare nu a mai fost niciodată atât de jos plasată, cu sute de instrumente foarte eficiente, exploit-uri făcute publice și tot felul de alte soluții, disponibile public, pentru oricine. Sunt două regiuni din lume unde astfel de grupuri devin mai răspândite: Asia de Sud-Est și Orientul Mijlociu.vor modela industria. Investigarea unor atacuri faimoase, precum cel asupra Sony Entertainment Network sau atacul împotriva Comitetului Național Democrat au dus expunerea publică și juridică a atacatorilor la un nou nivel. Expunerea și indignarea pot fi folosite pentru a crea un val de opinii care să ducă la consecințe diplomatice serioase pe tot globul.„În 2018, atacatorii s-au îndreptat spre noi paradigme”, spune Vicente Diaz, security researcher la Kaspersky Lab. „Publicul a aflat despre operațiuni cibernetice mari descoperite de experți, care au ținut prima pagină a ziarelor din toată lumea. Acest lucru va determina o schimbare în peisajul cibernetic, pentru că atacatorii complecși au nevoie de liniște și obscuritate, ca să poată avea sorți de izbândă. Schimbarea face ca descoperirea unor noi operațiuni complexe, la scară largă, să devină foarte puțin probabilă și cu siguranță va duce arta detecției și atribuției la un alt nivel.”