​VIDEO Asistentul vocal Google va putea traduce în timp real conversații din 27 de limbi, inclusiv română

​Asistentul Google va putea traduce conversații în timp real din 27 de limbi, inclusiv română, a anunțat compania la târgul CES Las Vegas. Google a adus multe noutăți în aplicația Translate în ultimii ani, inclusiv traducere în timp real, dar acum aceasta este lansată și pe asistentul vocal care este utilizat pe multe tipuri de gadget-uri, scrie The Verge.









Asistentul Google va răspunde la comenzi de genul , “Hey, Google, help me speak French,” sau “Hey, Google, be my French interpreter” pentru cei care vor traducere din engleză în franceză.Noua caracteristică se numește ”interpreter mode” și afișează cuvintele pe care le rostești, în limba străină a interlocutorului. Apoi microfonul este deschis și pentru intelocutor și sunt traduse spusele acestuia.Google poate recunoaște automat și limba, dacă este între cele 27 incluse în update. Este important ca utilizatorii să nu vorbească repede și nici în același timp. Traducerea nu este perfectăNoua opțiune va fi lansată treptat și va ajunge la toți userii în următoarele săptămâni.