Google își încetinește ritmul de creștere, simte concurența tot mai mare în domeniul publicității și așteaptă vânzări mai mici pentru smartphone-ul Pixel

Cifra de afaceri a crescut cu 17%, spre 36,3 miliarde dolari, valoare cu un miliard de dolari mai mică decât cea așteptată de analiști. Drept comparație, cu un an înainte creșterea fusese de 26%.Profitul net a scăzut cu 29%, spre 6,7 miliarde dolari, în special din cauza unei amenzi de 1,5 miliarde euro aplicată de Comisia Europeană.Și în domeniul publicității online, esențial pentru modelul de business al Google, se simt tot mai multe presiuni în special din cauza creșterii concurenței, iar acest lucru s-ar putea reflecta și în rezultatele financiare viitoare.Google a lăsat de înțeles și că vânzările telefonului de vârf de gamă Pixel vor fi sub așteptări din cauza unor factori care împiedică creșterea pe piața telefoanelor”fanion”. Pixel avea vânzări destul de mici, nefiind disponibil oficial în foarte multe țări. Telefonul a fost însă extrem de lăudat pentru calitatea camerei.Google are o capitalizare de piață de aproape 900 miliarde dolari și numărul de angajați a crescut într-un an de la 85.000, la 103.000.