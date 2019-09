webPR: Experți de la Tesla, Oracle, Fujitsu, Airbus și Microsoft prezintă pe scenele GoTech World

​GoTech World (denumit anterior Internet & Mobile World), casa economiei digitale din Europa Centrală și de Est și unul din cele mai mari evenimente de business, dă startul celei de-a 8-a ediții, pe 2-3 octombrie, la Romexpo și propune un line-up de speakeri internaționali de excepție, din companii de top la nivel mondial.







Ediția de anul acesta a evenimentului vine cu o provocare pentru companiile din România: aceea de a adopta noile tehnologii și trenduri digitale într-un mod coerent, rațional, înglobându-le organic în strategia de business.







GoTech World își propune, anul acesta, să continue accelerarea procesului de digitalizare a ecosistemului de afaceri din Europa Centrală și de Est. Know-how-ul oferit de liderii mondiali din domeniul tehnologiei, cât și furnizorii de soluții IT și digitale, joacă un rol important în acest sens. Profesioniștii din companiile din România vor putea interacționa și descoperi cele mai noi trenduri și tehnologii, dar și instrumentele necesare pentru a-și dezvolta afacerile.







Pe parcursul celor 2 zile, participanții la GoTech World vor avea șansa de a afla insight-uri, bune practici și informații aplicabile de la peste 100 experți internaționali de renume, precum:







● Manju Annie Oommen – Sr. Manager Global Product Marketing, AI & Quantum Computing la Fujitsu. Manju este specialist cu peste 12 ani de experiență în soluții de inteligență artificială, preocupată de promovarea numeroaselor moduri de implementare ale acestei tehnologii în diverse domenii ale științei, care pot schimba modul în care trăim și ne desfășurăm activitatea. Manju va prezenta sesiunea The race to Quantum Computers – Where are we today? pe Main Stage, în cadrul GoTech World.







● Tyler Lindell – AR/VR Group Founder @ Tesla, Tyler a văzut oportunitatea utilizării sistemelor de realitate virtuală și realitate augmentată în proiectele globale ale companiei, implicând toate diviziile care utilizau aceste resurse într-un grup dedicat care și-a coordonat eforturile în dezvoltarea de soluții complexe. Tyler va vorbi despre Top marketing strategies with Augmented and Virtual Reality pe scena MarTech.







● Steven Rymell – Head of Technology @ Airbus CyberSecurity – are peste 38 de ani de experiență în dezvoltarea de strategii în domeniul Cyber Technology; Steven s-a alăturat Airbus în 2000 ca IT & Security Strategist, iar în 2003 a obținut poziția de Chief Information Officer, din perspectiva căreia a contribuit la dezvoltarea diviziei de CyberSecurity din cadrul organizației. Steven va susține sesiunea pe tema Are smart factories harder to secure than IT? pe scena Security.







● Elder Moraes – Developer Advocate @ Oracle – ajută dezvoltatorii de servere să lucreze la proiecte mari, ghidându-i cum să construiască aplicații sigure, disponibile și rapide. Elder este autorul "JavaEE 8 Cookbook", carte în care oferă informații aprofundate despre sistemele Java EE 8 API și cum pot fi utilizate pentru a rezolva probleme reale ale companiilor. Elder Moraes va prezenta sesiunea practică despre How to keep your services available by monitoring its metrics, în cadrul sesiunii de pe scena dedicată programatorilor Java.







● Luca Bolognese – Principal Program Manager la Microsoft, în cadrul echipei de Visual Studio Customer Success, echipă a cărei activitate principală este asigurarea succesului campaniilor clienților pe platformele DevTest Labs și .NET Core, Luca va susține sesiunea What’s new in C# 8.0 pe scena dedicată programatorilor .NET.







Pe scenele de conferințe din cadrul GoTech World vor urca peste 50 speakeri internaționali de renume, experți în domeniile lor de activitate, printre care și:







● Main Stage: Jason Yim (Trigger), Andy Lark (Marketing & Digital Leader, Amazon best selling author);



● MarTech Stage: Alexandra Galviz (LinkedIn Top Voice UK 2017 & 2018), Gavin Bell (UK's Leading Facebook Ad Consultant) ;



● Security Stage: Gregory Pickett (Hellfire Security), Jarno Limnéll (TOSIBOX);



● Java Stage: George Adams (Microsoft), Peter Pilgrim (Java Champion);



● .NET Stage: Luis Fraile (Plain Concepts), Rodrigo Díaz Concha (Lumed).







Participanții la ediția de anul acesta a evenimentului GoTech World vor putea descoperi și testa cele mai noi soluții IT și digitale de business vizitând cele peste 145 de standuri ale companiilor multinaționale și locale, pe o suprafață expozițională de 7194 mp. De asemenea, aceștia vor putea crea conexiuni și parteneriate business cu profesioniști din diverse domenii.







Programul de accelerare dedicat inițiativelor antreprenoriale în domeniul IT & Tech continuă și anul acesta în cadrul celor 2 zile de GoTech World, lansând oportunitatea start-up-urilor românești de a avea un stand gratuit în cadrul expo-conferinței. Go StarTech se adresează start-up-urilor din domeniul tech. Antreprenorii interesați pot găsi condițiile complete de participare pe www.gotech.world/startups





Accesul în cadrul evenimentului GoTech World se face prin înregistrarea online pe www.gotech.world . Până în 19 septembrie, profesioniștii interesați în a-și rezerva un loc la sesiunile de pe cele 7 scene pot achiziționa bilete la prețuri speciale. De asemenea, echipele de 3-5 membri pot beneficia de discounturi de 5% și primesc gratuit 3 bilete Digital Starter, echipele de 6-10 persoane au discount-uri de 10% și primesc gratuit 6 bilete Digital Starter, iar la grupurile de peste 10 persoane, discounturile pot urca și până la 15%, primind și 8 bilete Digital Starter.





Pentru informații suplimentare, urmăriți platformele oficiale de comunicare: