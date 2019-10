Inteligența artificială este pentru și despre oameni. AI for Good, inițiativa pentru o lume modernă și sustenabilă

Articol susținut de Microsoft

Inteligența artificială (AI) redefinește fundamental procesele antreprenoriale și societatea de-a întregul și oferă umanității soluții și instrumente inteligente care transformă rapid modul în care trăim, învățăm și lucrăm. Astăzi, tot mai multe organizații se implică în inițiative umanitare pentru a rezolva probleme ale societății moderne și pentru a crea o lume sustenabilă și mai accesibilă. Digitalizarea și furnizarea de tehnologii și soluții inteligente contribuie la îndeplinirea acestor misiuni.

AI for Good presupune aplicații inteligente precum Seeing AI , concepută pentru a ajuta persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere, prin descrierea de oameni, obiecte și texte din jur, dar și proiecte precum FarmBeats , care le permite fermierilor să își crească randamentul cu mai puține resurse și să își minimizeze impactul asupra mediului.

AI for Accessibility este programul Microsoft în valoare de 25 de milioane de dolari, gândit pentru o perioadă de 5 ani, care urmărește să valorifice puterea AI pentru a dezvolta capacitatea umană pentru cei peste un miliard de oameni cu dizabilități din întreaga lume. Prin granturi, tehnologie și expertiză în AI, programul își propune să sporească dezvoltarea de soluții AI accesibile și inteligente pentru a ajuta dezvoltatorii să creeze aplicații inteligente care să poată vedea, auzi, vorbi, înțelege și interpreta nevoile oamenilor.

Inițiativa aduce rezultate pozitive și la nivelul țării noastre, prin parteneriatul cu Ascendia, prima companie de e-learning din România listată la Bursa de Valori București, cu o experiență de peste 10 ani în crearea de conținut digital și clienți din diferite părți ale lumii. Prin colaborarea dintre cele două companii, începută în urmă cu 4 ani, Ascendia beneficiază de sprijinul Microsoft la nivel de resurse cloud Microsoft Azure, pentru a-și dezvolta ideile de start-up în educație.

În România, din aproximativ 4 milioane de copii, 10% - adică 400 000 - au tulburări de limbaj, iar numărul lor este în creștere. Din păcate, nu există instrumente moderne care să răspundă nevoilor tuturor. În plus, numărul de logopezi și terapii de limbaj la nivel național este unul scăzut, iar metodele utilizate nu sunt adaptate vârstei pacientului și au un grad redus de interactivitate.













Microsoft este una dintre companiile care se alătură acestor eforturi umanitare prin dezvoltarea inițiativei AI for Good. Compania investește 115 milioane de dolari în programe care au ca scop rezolvarea provocărilor majore ale societății. AI for Good oferă sprijin persoanelor fizice, companiilor sau organizațiilor nonprofit atât prin finanțare, cât și ajutor din partea experților Microsoft și a soluțiilor și serviciilor inteligente dezvoltate de companie. Aceste eforturi includ abordarea provocărilor de mediu cu AI for Earth , sprijinirea acțiunilor umanitare prin AI for Humanitarian Action și sporirea accesibilității prin AI for Accessibility. În toate aceste proiecte, tehnologia AI reprezintă un factor definitoriu care generează inovație și este motorul de schimbare pentru o lume modernă și sustenabilă.Proiectul oferă dezvoltatorilor, ONG-urilor, academicienilor, cercetătorilor, dar și inventatorilor de pretutindeni să își dezvolte activitatea în beneficiul persoanelor cu dizabilități. Accentul este pus pe trei provocări majore: ocuparea forței de muncă, îmbunătățirea vieții de zi cu zi și comunicarea în scopul conectării la cotidian.În urmă cu un an, Ascendia a primit un grant AI for Accessibility, lucru care susține eforturile companiei de a-i ajuta pe copii și adulți să aibă acces mai ușor la terapie logopedică. Ascendia a folosit această finanțare pentru a dezvolta platforma Timlogo, o metodă de învățare și exersare a vorbirii, perfect adaptată particularităților copiilor "digitali" ai zilelor noastre, prin utilizarea de instrumente cognitive. Platforma interactivă Timlogo are la bază tehnologia AI, este adaptată la vârsta pacientului și poate fi utilizată atât pe parcursul sesiunilor de terapie, la cabinet, cât și la domiciliu.