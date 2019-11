De ce Facebook a decis să-și schimbe logo-ul

Facebook a decis să-și schimbe logo-ul și acum acesta este cu majuscule, compania spunând că ar vrea ca oamenii să știe că o mulțime dintre produsele pe care le folosesc, inclusiv Instagram și WhatsApp, sunt ale grupului condus de Mark Zuckerberg. Sondaje din SUA arătau că foarte puțini știu că aceste aplicații sunt deținute de Facebook. Facebook a ajuns să aibă 35.000 de angajați și și-a extins enorm activitățile: are aplicațiile de chat Messenger și WhatsApp, are aplicația de photo-sharing Instagram, compania de gadget-uri de VR Oculus, display-urile conectate Portal, rețeaua profesională Workplace și noul proiect de criptomonede Calibra."Oamenii trebuie să știe cine fabrică produsele pe care le folosesc", spun cei de la Facebook care adaugă că aceste aplicații au la comun o parte din infrastructură și echipele de la aceste companii diferite lucrează uneori împreună. Practic, noul logo pentru Facebook Inc, compania-mamă, va face mai ușoară diferențierea între ea și platformele distincte pe care le deține. Facebook a cumpărat Instagram în 2012 cu un miliard de dolai și WhatsApp în 2014, pentru 19 miliarde dolari, permițând până de curând independența acestor aplicații. Lucrul acesta s-a schimbat însă și cele două aplicații sunt într-un proces de integrare cu Facebook, proces contestat de mulți.