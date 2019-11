Cea mai mare zi a cumpărăturilor online atinge noi recorduri și anul acesta - Vânzări de un miliard de dolari în doar 68 de secunde

În 2017 pe platforma Alibaba vânzările au ajuns la 25 miliarde dolari de Singles Day, anul trecut s-a ajuns la 30,8 miliarde dolari, iar în acest an se va depăși probabil valoarea de 32 miliarde dolari.Primul miliard în vânzări a fost atins în 68 de secunde, cu 17 secunde mai repede decât anul trecut. Pragul de 100 miliarde de yuani chinezești (13 miliarde dolari) a fost atins în 64 de minute, cu 43 de minute mai repede decât anul trecut. La nouă ore totalul a fost de 23 miliarde dolari, cu 25% peste nivelul din momentul similar în 2018.Alibaba a convins un mare număr de comercianți că merită să facă promoții pe 11 noiembrie, chiar dacă asta înseamnă că vânzările vor scădea mult înaintea datei.Totul a fost ”îmbrăcat” în ideea de spectacol, mesajul fiind că este ”super-cool” să cumperi cât mai multe pe 11 noiembrie.Sute de mii de comercianți mici de la sate au fost ajutați să ajungă la publicul care face cumpărături de pe internet, determinând o întâlnire a cererii cu oferta.Jack Ma, care s-a retras de la condcerea Alibaba în acest an, a avut ideea sărbătorii de shopping în 2009, profitând și de faptul că nu prea era niciun eveniment care să stimuleze vânzările între octombrie și finalul lui decembrie. La prima ediție au participat doar 30 de comercianți, cinci ani mai târziu au fost 27.000, cu vânzări totale de peste 5 miliarde dolari. Singles Day a crescut atât de mult încât în 2016 s-a vândut de cinci miliarde dolari în primele 60 de minute.Jack Ma a organizat spectacole cu vedete internaționale pentru a deschide 11.11 Singles Day și pentru a stârni interesul publicului și a da evenimentului un aer ”super cool”. A spus mereu că oamenii trebuie să cumpere de plăcere și că 11 noiembrie este ziua în care chinezii, și nu numai, trebuie să dea cadouri și să își facă, de asemenea, cadouri.Alibaba are o valoare de piață de 486 miliarde dolari. Singles Day a fost deschisă anul acesta de un concert live Taylor Swift.Surse: Reuters, AFP