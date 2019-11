Copiii, internetul și ecranul - Pericole, părinți, negocieri și câteva soluții

O cercetare Kaspersky Lab arăta că, atunci când au conversații cu copiii lor despre folosirea Internetului, părinților le este cel mai greu:









Pentru a ajuta familiile să protejeze copiii de diverse amenințări pe Internet, Kaspersky Lab recomandă:





”Copiii care se nasc în zilele noastre nu sunt genetic diferiți de cum suntem noi. Au aceleași nevoi, aceleași dorințe, dar diferența dintre noi și ei este că sunt expuși la tehnologie încă de foarte mici și atunci dobândesc anumite abilități mai devreme decât am făcut-o noi”, spune Teodora Stoica, director de proiect la organizația Salvați Copiii. Copiii din ziua de astăzi sunt practici creativi, curioși, adaptabili la schimbări și reușesc să cunoască mediul digital fără a li se arăta un set de instrucțiuni.Dar, spune ea, informațiile și aptitudinile pe care le dobândesc informal sunt, de cele mai multe ori, incomplete sau incorecte. ”Expunerea la tehnologie și internet îi face foarte buni în a căuta diverse și în a se juca, dar asta nu echivalează cu a folosi internetul într-un mod sigur sau util”.Puține discuții au stârnit atât de multe controverse în ultimii ani cum a fost în cazul timpului ce ar trebui petrecut de copii în fața ecranelor. Mai multe studii spun că la vârste de sub doi ani ecranele fac foarte mult rău și nu trebuie introduse în viața micuților, alte studii spun că la câțiva ani un maxim de două ore pe zi este suficient, iar alte cercetări susțin că nu poate fi indicată o limită precisă de timp, ci important este cum este petrecut acel timp. Un element de consens este că cei mici nu ar trebui să se uite în ecran cu o oră înainte de culcare.Sunt multe cercetări cu date despre cât de mult stau copiii în fața ecranului, dar există o mare limitare, fiindcă majoritatea se bazează pe date oferite de cei chestionați și în general nu prea putem evalua cu exactitate cât timp stăm în fața ecranului. Mai mult, sunt adolescenți care, în timp ce se uită la TV, mai stau și pe smartphone. Însă, ca recomandare generală, pentru școlari se indică una-două ore pe zi în timpul săptămânii și 3-4 ore în week-end.American Academy of Pediatrics recomandă o oră de conținut de calitate pe zi pentru copiii de 2-5 ani. După șase ani timpul poate crește, dar trebuie stabilite limite clare. Amănunt important: este bine ca părinții să urmărească video-urile alături de copiii mici și trebuie stabilite reguli clare precum cea care spune că cel mic nu trebuie să se uite la ecran în timpul mesei, spre exemplu.De ce nu trebuie să ”abandonăm” copiii în fața ecranului?”Este important să nu expunem copilul la ecran pentru că se creează un deficit în felul în care el se dezvoltă. Când este mic trebuie să experimenteze lumea prin atingerea unor obiecte reale și nu trebuie să blocăm această parte din dezvoltare, dându-i tableta (...) Este important ca această dezvoltare de la începutul vieții să se petreacă corect pentru că la școală le va fi mai ușor să înțeleagă logic lucruri, de exemplu geometrie sau matematică. Toate aceste lucruri se leagă și este important să nu lăsăm copiii foarte mici în fața ecranului”, explică Teodora Stoica.Efectele pot fi devastatoare în cazul în care copii stau mult prea mult pe tabletă sau pe telefon. Copii nu se mai dezvoltă normal nici fizic, dar nici la nivel intelectual sau psihologic, avertizează și Bogdan Pismicenco, director teritorial de vânzări la Kasperky Lab.El mai spune că părinții se pot ajuta de tehnologie pentru a-și moniotoriza copii, dar nu pe ideea de a la interzice tot timpul lucruri, ci trebuie să intervină de câte ori aceștia au probleme și au nevoie de ajutor. Dacă li se interzic mereu lucruri, relația părinte-copil va avea de suferit.Astfel de aplicații de control parental pot fi folosite de la vârste fragede pentru ca aceștia să fie obișnuiți cu ele și trebuie să o gândim la fel cum le dăm sfaturi legate din lumea reală, cum ar fi să nu sară după o minge în stradă. Astfel de sfaturi de siguranță pot fi extinse și pentru lumea digitală și un exemplu ar putea fi: nu intra pe internet în zona aceea pentru că ar putea fi ceva ce te-ar putea speria.Aplicațiile trebuie instalate de comun acord cu copiii, nu pe ascuns, și trebuie să li se explice că este pentru siguranța lor.Teodora Stoica de la Salvații Copiii spune că este foarte clar că cei mici petrec extrem de mult în fața ecranului, iar când copii sunt expuși la internet, sunt expuși și la multe riscuri, dar adulții nu trebuie să ia măsuri extreme precum confiscarea telefonului pe termen lung.Un risc este că, de multe ori, copiii au mai mare încredere în informațiile aflate de pe internet decât în cele de la părinți sau de la profesori.Ecranul nu face însă deloc bine, mai ales când se exagerează. Un studiu al Salvații Copiii făcut la începutul anului pe 1.000 de copii români între 12 și 17 ani a arătat că cei care stau mai mult de șase ori pe zi cu ochii în ecran sunt semnificativ mai nemulțumiți de relația cu părinții, prietenii și profesorii și de viața lor din prezent. Acești copii se arată și mai puțin optimiști în legătură cu viitorul și spun că au fost mai puțin relaxați în ultimele două săptămâni.Vedem că există această relație între timpul petrecut pe internet și starea lor emoțională și ar trebui să ne întrebăm în ce măsură acești factori au o relație de cauzalitate în ideea: 1. copiii stau mult pe internet și, în consecință sunt afectate relațiile cu ceilalți SAU 2. relațiile cu ceilalți, precare deja, îi fac să stea atât de mult cu ochii în ecran.Un lucru esențial este ca adulții să fie, și la capitolul viață digitală, un model de urmat pentru copii, fiindcă cei mici nu învață din ce li se spune, ci din ce fac cei din jurul lor. De exemplu, părinții trebuie și ei să micșoreze durata de utilizare a telefonului în preajma copiilor, spune Teodora Stoica.Un alt sfat util este ca părinții să nu folosească telefonul sau tableta pe post de ”dădacă digitală”, practic să nu-i lase pe copii cu orele să privească în ecran. Dacă i se dă telefonul copilului când acesta este supărat și ar avea nevoie să se ”conecteze” cu părintele și să discute, se creează un mecanism prin care copilul, și în viitor, va considera că telefonul este soluția la nevoile și sentimentele sale. Continuând tot așa, copilul se va tot îndepărta de părinți fiindcă și-a autoreglat emoțiile și nevoile folosind tehnologia.”Trebuie să avem mare grijă în ce moment îi dăm copilului telefonul sau tableta, mai ales când este mic”.Dacă cel mic face o greșeală legată de tehnologie este important să nu-l blamăm și să nu fim duri, ci să găsim moduri de a rezolva împreună problema, fiindcă aplicarea durității l-ar putea face pe copil să ascundă pe viitor ”boacănele” față de părinți.Un capitol esențial este ca între copil și părinți să fie negociate reguli de utilizare a telefonului, tabletei sau PC-ului și aceste reguli ar trebui să fie respectate de cele mai multe ori. Interzicerea folosirii internetului nu este o soluție, mai ales că pe el sunt o mulțime de lucruri utile, educative, spre care părinții i-ar putea îndruma pe copii (tutoriale, documentare, jocuri de cultură generală).Aplicațiile de control parental merită puse încă de când copilul este mic, dar utilizarea lor trebuie diminuată cu cât copilul crește, devine adolescent și are nevoie de mai multă intimitate și de a se axa pe grupul de prieteni.- Să explice amenințările într-un mod în care copiii să poată înțelege și la care să reacționeze (60%)- Să îi facă pe copii să ia în serios amenințările (51%)- Să îi convingă pe copii să nu urmeze și/sau să le acorde părinților suficientă încredere încât să nu se lase influențați de alți copii (60%)• Discutați cu copilul despre timpul pe care îl poate petrece pe rețelele de socializare. Încercați să îl convingeți să nu folosească rețelele de socializare la școală, în timpul orelor, sau noaptea.• Încercați să nu limitați cercul social al copilului, dar spuneți-i să aibă grijă atunci când își alege prietenii și cunoștințele.