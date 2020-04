Samsung va lansa în România telefonul Galaxy M21, model de gamă medie cu baterie de 6.000 mAh

Galaxy M21 are un ecran FHD+ Super AMOLED de 6,4 inci, iarbateria de 6000mAh este atuul telefonului și permite și încărcare rapidă la 15W. M21 cântărește 188 de grame, memoria RAM este de 4 GB și stocarea este de 64 GB.Galaxy M21 vine cu un sistem de trei camere Cea principală de 48MP are diafragmă F2.0. Camera de 8MP Ultra Wide are un câmp de observație de 123 grade și cea de-a treia cameră, de profunzime, este de 5MP și ajută utilizatorii să surprindă atât subiectul, cât și fundalul în mod distinct.Camera frontală de 20MP a lui Galaxy M21 este dotată cu filtre încorporate și moduri diverse de fotografiere.Galaxy M21 este echipat cu procesorul Octa-core Samsung Exynos 9611, are senzor de amprentă pe spate și posibilitatea de a debloca telefonul prin recunoaștere facială.