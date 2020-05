Lecții amare din era Covid-19 - Un mare oraș chinez vrea să acorde fiecărui locuitor un scor în funcție de stilul de viață și de starea sănătății

Orașul care a discutat despre cum să testeze sistemul este Hangzhou, locul unde își are sediul gigantul tech Alibaba. Și Hangzhou a implementat de câțiva ani o versiune a așa-numitului sistem al ”creditului social” care depunctează sau recompensează oamenii în funcție de cum și-au plătit datoriile și amenzile și de acțiunile de voluntariat pe care le-au făcut. Cei cu punctaj foarte mic nu au voie să călătorească cu trenul sau cu avionul în alte orașe, spre exemplu. Cei cu punctaj mare au anumite privilegii și pot să ia credite mai mari.Acum, oficialii de la Hangzhou au discutat despre un sistem și mai invaziv bazat pe experiența acumulată de municipalitate în timpul pandemiei în care mișcările cetățenilor au fost monitorizate minuțios și oamenilor li s-au atribuit diverse coduri QR colorate care le dădeau, sau nu, dreptul de a folosi transportul public, de a merge în anumite zone sau de a accesa anumite locuri publice. Sistemul cu coduri QR a fost utilizat peste tot în China.Orașul a ieșit din starea de urgență, dar autoritățile vor acum să ierarhizeze cetățenii în funcție de starea lor de sănătate și de stilul de viață. Aplicația de mobil le va acorda un scor de la 0 la 100, iar propunerea inițială este, spre exemplu, ca oamenii să primească puncte în plus dacă fac peste 15.000 de pași pe zi și dacă dorm mai mult de 7 ore și jumătate. Pe de altă parte, vor fi depunctați dacă beau prea mult, dacă fumează peste cinci țigări pe zi sau dacă analizele medicale nu le ies bine.Oficialii mai spun că ar putea fi atribuit un scor și companiilor, în funcție de cât sport fac angajații, cât dorm și dacă merg la controalele anuale de sănătate.Sistemul de monitorizare folosit în timpul pandemiei a fost gândit să limiteze la minim riscul de infectare și să determine cine trebuie să intre în carantină. Orașul pare decis să continue supravegherea și după ce pericolul a trecut, mai ales că țara are infrastructura IT necesară, este super-informatizată și autoritățile au enorm de multe date despre tot ce fac și ce cumpără cetățenii.Hangzhou este cel mai mare oraș din provincia estică Zhejiang, are aproape 10 milioane de locuitori și aria sa metropolitană are 13.000 kmp și o populație de 21 de milioane de oameni.