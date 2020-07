Twitter a fost victima unui atac informatic masiv. Au fost afectate conturi ale unor personalități precum Bill Gates, Elon Musk sau Barack Obama

Printre conturile afectate se numără cele ale lui Jeff Bezos, Mike Bloomberg, Kanye West, Kim Kardashian West, dar și conturile de companie ale Apple și Uber.Reuters citează analiști care spun că Twitter are probabil probleme de securitate informatică, iar acest lucru este extrem de grav, din moment ce Twitter este platforma super-importantă de comunicare în SUA și alegerile sunt la doar câteva luni distanță. Spre deosebire de țările europene, în SUA Twitter este mijlocul principal de comunicare al multor personalități și companii.Alții analiști critică timpii de reacție ai Twitter care, deși atacul a apărut în mijlocul zilei în SUA, a avut nevoie de mai multe ore pentru a acționa eficient. Nu ar fi exclus nici scenariul în care acest atac a fost o diversiune care să ascundă ceva și mai grav, și anume un alt atac care să țintească mesajele conturilor.Twitter are o capitalizare de piață de 27,9 miliarde dolari. Maximul istoric a fost în iulie 2018, peste 34 miliarde dolari, iar mai recent, în mai, capitalizare a scăzut pentru câteva zile sub 20 miliarde.Atacatorii au publicat mesaje care promovau o înşelătorie cu monedă virtuală. Pe conturile respective au fost publicate tweet-uri similare prin care se cereau donaţii prin intermediul Bitcoin. Mesajele au fost rapid șterse și se bănuiește că hackerii au putut desfășura atacul fiindcă au intrat în posesia unor resurse interne folosite de angajați."Când ne-am dat seama de acest incident, am blocat toate conturile afectate şi am şters mesajele atacatorilor. Au fost blocate conturile compromise şi vom asigura accesul la acestea doar când vom fi siguri că va fi în siguranţă", a anunţat Twitter.Atacul informatic asupra Twitter a atras atenţia Biroului Federal de Investigaţii (FBI). "Conturile par a fi fost compromise pentru a promova o fraudă cu criptomonede. Îi sfătuim pe oameni să nu se lase înşelaţi trimiţând monede virtuale sau bani în legătură cu acest incident", a declarat un ofiţer al FBI din San Francisco.În câteva ore au fost făcute 400 de tranzacții, în valoare totală de 120.000 de dolari și un sfert dintre victime aveau fonduri în exchange-uri de Bitcoin din Europa. Per total pagubele sunt limitate și fiindcă o parte dintre exchange-urile de Bitcoin au închis tranzacțiile după ce și conturile lor de Twitter au fost afectate.Surse: Reuters, Le Monde