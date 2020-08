Apple a atins nivelul de 2.000 de miliarde capitalizare de piață

Apple a atins acum doi ani 1.000 de miliarde capitalizare de piață, după ce mulți ani a fost la sub 500 de miliarde. De exemplu, Apple avea o capitalizare de 30 de miliarde la jumătatea lui 2005 și a depășit 100 de miliarde dolari în primăvara lui 2007.Nivelul de 500 de miliarde a fost atins prima oară în martie 2012, iar trei ani mai târziu se atingea nivelul de 750 miliarde dolari. Nivelul de 1.000 de miliarde dolari a fost atins în iulie 2018, iar la finalul acelui an capitalizarea a scăzut la sub 700 miliarde dolari.