Apple și cota 2.000 de miliarde - Cum a reușit compania să-și dubleze valoarea în cinci luni de pandemie

Apple a atins ”borna” de 1.000 de miliarde dolari la 42 de ani de la înființarea sa, adică în august 2018, iar atunci puțini s-ar fi așteptat ca în doi ani compania să ajungă la o capitalizare bursieră de 2.000 de miliarde în doar doi ani. Mai mult, totul vine în contextul pandemiei, context care a dus multe mii de companii în faliment și a pus economiile lumii în fața unor scăderi record.Ei bine, Apple a reușit de la final de martie și până acum să-și dubleze valoarea acțiunilor, deși nu a lansat vreun produs revoluționar în acest timp. Chiar și fără un produs ”fanion” cu totul nou, șefii Apple au arătat că știu să fructifice produsele revoluționare din era Jobs.În plus, trimestrul trecut Apple a avut vânzări de 60 miliarde dolari și profit net de peste 11 miliarde dolari.Apple a crescut din martie și până acum într-un context în care toate marile companii de tehnologie au avut de câștigat de pe urma faptului că milioane de oameni au lucrat și încă lucrează de acasă și au mare nevoie de aplicații video și diverse aplicații de business.Investitorii au mare încredere în marile companii tech în această perioadă economică tulbure, fiindcă aceste companii sunt bogate, flexibile și au un model de business puternic, bazat pe digital. Cei cinci giganți - Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet și Facebook - și-au crescut capitalizarea în total cu 3.000 de miliarde de dolari în aceste luni de pandemie care au ”devastat” alte domenii economice.Când Tim Cook a preluat conducerea Apple în 2011, după moartea lui Steve Jobs, mulți au spus că se va vedea faptul că la șefia companiei nu mai este un vizionar care să aducă în piață produse uimitoare. Chiar dacă Tim Cook nu are carisma lui Jobs, el s-a dovedit un excelent organizator al lanțurilor de producție, a extins prezența companiei în China și a adăugat mai multe domenii din care compania să facă bani, astfel că atunci când vânzările de iPhone-uri au început să scadă, vânzările totale ale Apple au continuat să crească.Tim Cook a dovedit că Apple poate să prospere financiar și fără a aduce pe piață produse cu totul noi și revoluționare. Însă el a reușit să rețină tot mai mulți useri în ecosistemul Apple și să-i facă să cheltuiască tot mai mult, fie diversificând serviciile disponibile, fie la unele Apple mărind tarifele de abonament.Foarte mulți useri rămân în ecosistemul Apple când își schimbă telefonul sau tableta și deci generează vânzări pentru Apple, fie că este vorba de un iPhone, un iPad, un Mac, accesorii sau abonamente video. În plus, userii sunt nevoiți să-și schimbe telefonul la 2-3 ani fiindcă bateria ține mai puțin sau procesorul nu mai face față celor mai noi jocuri.Apple s-a axat mult pe servicii în ultimii ani, iar acest lucru s-a văzut, vânzările din servicii totalizând 13 miliarde dolari trimestrul trecut, în timp ce vânzările totale de iPhone-uri au fost de 26 miliarde dolari.Investitorii au fost impresionați de faptul că a crescut numărul de useri pentru mai multe servicii, spre exemplu Apple Music, iCloud, Apple TV+ și Apple Arcade și este așteptată cu optimism și lansarea primelor iPhone-uri 5G, în septembrie.Nu trebuie să uităm nici că Apple face bani buni din accesorii, prețurile lor nefiind mici, iar o parte importantă din venituri sunt generate și de tot mai controversatul comision de 30% perceput dezvoltatorilor de aplicații din App Store.O altă explicație a succesului Apple ține de faptul că a reușit să răscumpere foarte multe acțiuni, mai exact în valoare totală de 141 miliarde dolari în ultimii doi ani. Buy-back-ul de acțiuni duce, în general, la creșterea cotației acțiunilor companiei mai ales fiindcă rămân mai puține acțiuni de tranzacționat, iar în cazul Apple arată și forța companiei, fiindcă a răscumpărat în opt ani acțiuni în valoare de 360 miliarde dolari.Sunt și analiști care spun că Apple este supraevaluată și că pragul de 2.000 mld atins acum este o dovadă că bursa nu reflectă realitatea.Apple a deveni miercuri prima companie americană care atinge pe bursă 2.000 de miliarde de dolari capitalizare de piață. O singură companie a mai reușit asta în lume, gigantul Saudi Aramco care a atins acest prag în decembrie anul trecut, dar a fost depășită ca valoare de Apple, în iulie.Surse: New York Times, Washington Post, BBC, AFP