Intel a lansat o nouă generație de procesoare și a schimbat logo-ul pentru prima oară după 14 ani

Intel a avut ani grei, a pierdut cotă de piață în lupta cu rivalul AMD, iar Apple a anunțat că nu-i va mai utiliza procesoarele în viitoarele Mac-uri. Intel are o capitalizare de piață de 222 miliarde dolari, maximul istoric fiind de peste 280 miliarde dolari, la final de 2019. Cea mai slabă poziție din ultimul deceniu a fost în vara lui 2015 când capitalizarea a scăzut pentru puțin timp sub 130 miliarde dolari.Intel spune că a 11-a generație de procesoare este construită prin noi tehnici și cip-urile rezultate sunt mai puternice la task-uri precum folosirea inteligenței artificiale și la reducerea zgomotului de fond în timpul convorbirilor online.Compania spune că are parteneriate cu producătorii de laptop-uri, iar noile procesoare se vor regăsi pe mai bine de 50 de modele de laptop-uri de la diverși producători.Intel a anunțat și că își schimbă celebrul logo, fiind a treia astfel de mișcare în cei 51 de ani de istorie, precedentele două modificări fiind în 2006 și 1991.Sursa: CNN