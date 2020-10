Internetul 5G, proba practică sau cum poți să descarci un sezon întreg de pe Netflix în mai puțin de 5 minute​

​Huawei România - 20 de ani​

Ce am căutat să aflu cu acest test și să știi și tu?

Când a fost anunțată acoperire 5G pentru tot Bucureștiul, în august 2020, vestea a fost cel puțin surprinzătoare, pentru că detaliile licitației încă nu erau finalizate. Nici în acest moment nu e clar cum va fi, dacă intrăm în 2021 cu un plan mai clar sau nu. În orice caz, am băgat un SIM de la unul din operatorii de telefonie într-un telefon Huawei P40 Pro și am încercat să văd ce pot face eu cu acest internet.Cel mai des am nevoie de internet rapid când mă uit la filme și seriale, când descarc fișiere mai mari sau mai mici ori când fac backup telefonului. Așa că am ales OneDrive pentru test. Poate că n-a fost cea mai inspirată alegere, nefiind un serviciu remarcabil pentru viteza lui de upload, dar este cel pe care îl folosesc cel mai des. În cazul transferului de fișiere prin alte servicii, cum ar fi WeTransfer, e posibil să ajungi la viteze mai mari. Ține foarte mult de furnizor.În orice caz, în comparație cu 4G pentru zona mea, viteza internetului e de două sau trei ori mai rapidă. Totodată, e de două ori mai rapid internetul pe 5G, la upload, decât conexiunea mea Wi-Fi. Așa că testul a început cu un backup de 50 de poze și un video în OneDrive.Promisiunea 5G e că poți atinge viteze de peste 1 Gbps pe secundă. Această viteză se poate atinge însă în condiții optime dacă și numai dacă și serverul de pe care descarci datele are interfețe de Gbps per user, iar asta nu se verifică. În orice caz, ținta de internet gigabit prin rețele mobile poate fi atinsă, dar despre asta vom vorbi mai aplicat în momentul în care rețelele 5G vor fi cu adevărat dezvoltate în România.Scenariul în care eu am vrut să văd ce pot obține cu 5G a fost că aș avea nevoie să trimit cuiva câteva zeci de poze și câteva videouri (sau unul mare) și să mă asigur că ajung repede. La video am ales să-l filmez la rezoluție 4K, la 60 de cadre pe secundă, cu un pic peste 1 GB. Pozele sunt clasice, JPG, la rezoluția maximă a telefonului. Cele 50 pe care le-am inclus în pachet au aproape 181 MB.Pe 4G, încărcarea tuturor a durat aproape 7 minute și 28 de secunde. Ceea ce nu-i neapărat rău, dar cu siguranță se poate și mai bine. În cazul descărcării, din OneDrive am pornit un download pe același clip de 10 minute încărcat mai devreme. L-am avut în telefon în 5 minute și 42 de secunde.Când vine vorba de 5G, aceeași încărcare în cloud pe toate fișierele a durat aproape 7 minute. Așa că am trecut la descărcat: în 1 minut și 16 secunde aveam videoul în telefon. Același video care pe 4G a luat de aproape cinci ori mai mult.Sigur, aș putea trage concluzii și să spun că atunci când vine vorba de upload 5G nu se descurcă bine. Dar nu e cazul. După cum o demonstrează testul de viteze, se descurcă pe upload la fel de bine ca pe download, dar serviciul pe care îl folosești e foarte important. Însă, dacă vorbim de download, lucrurile se schimbă considerabil. După cum vezi din acest test, să descarci un întreg sezon de pe Netflix ți-ar lua mai puțin de cinci minute și asta fără să cauți Wi-Fi.„În România, toți cei trei jucători care au lansat servicii comerciale de 5G sunt parteneri Huawei, iar serviciile au la bază rețeaua de acces wireless a Huawei. Cu Huawei, cei trei au reușit să aducă serviciul de 5G în benzile de frecvență actuale, fără să fie nevoie să cumpere în plus spectru nou. La fel de important este și faptul că au putut „strecura” un serviciu superior de comunicare – în speță viteza crescută – în echipamentele deja existente. La toate cele de mai sus se adaugă maturitatea soluției Huawei, demonstrată în servicii comerciale înainte de 2018”, a declarat un specialist Huawei.Ce mai trebuie să se întâmple acum e fix disponibilitatea rețelei. Am folosit un Huawei P40 Pro lăudabil pentru camerele foto și, implicit, asta te-ar putea face să-ți umpli rapid telefonul cu poze. Apoi să le salvezi undeva, eventual în cloud, și așa am ajuns la acest test.În următorul an, mă aștept ca pe măsură ce rețelele 5G sunt dezvoltate să înlocuiască în anumite cazuri conexiunile wireless la internet. Sigur, cu niște abonamente noi. Dacă vrei să scoți mai mult, atât din abonamentul 5G, cât și dintr-un telefon compatibil, încă ai performanțe mai bune în centru - Piața Victoriei, Universitate, Piața Unirii - unde vitezele se duc spre 300 sau 500 Mbps.În prezent, prețul abonamentelor 5G e de sub 20 de euro (altfel spus, sub 100 de lei). În funcție de cât folosești internetul, și la ce anume, e o investiție ceva mai bună decât să stai pe un abonament 4G de 60 până la 80 de lei. Sigur, asta implică și un telefon nou, dar ce ziceam mai devreme e valabil atunci când deja ai unul compatibil. Altfel, deocamdată, investiția aceasta e mai degrabă la nivel de early adopting.„5G va evolua de-a lungul timpului. Dacă astăzi este strâns legată de 4G (implementarea globală este Non Stand Alone sau NSA), având partea de semnalizare pe 4G, în scurt timp 5G va fi Stand Alone (SA) și toată puterea sa de comunicare va fi descătușată. În felul acesta, toate serviciile bazate pe latența scăzută și MTC (Machine Type Communication) vor putea fi folosite la capacitate maximă. Pentru utilizatorii tradiționali, acoperirea la nivel național va presupune o experiență crescută în zona serviciilor video și, de ce nu, servicii noi ca AR/VR”, ne-a mai spus specialistul Huawei.Acest articol face parte dintr-un proiect editorial susținut de Huawei România. Compania Huawei nu a intervenit asupra conținutului articolului.