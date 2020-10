Uber a făcut o ofertă de peste un miliard de dolari pentru a cumpăra Free Now, aplicație prezentă și în România, scrie presa germană

Revista germană Manager Magazin scrie că Daimler ar vrea să vândă Free Now către Uber, însă BMW ar vrea să cedeze doar o participație.Bloomberg scrisese la final de septembrie că Uber ar vrea să cumpere aplicația de ride-sharing pentru a-și crește cota de piață în Europa și American Latină.BMW și Daimler și-au unit operațiunile de mobilitate în februarie anul trecut și au creat un joint-venture numit Your Now ce cupinde cinci business-uri, inclusiv Free Now.Free Now s-a numit mytaxi până la rebrandingul de anul trecut și a integrat aplicații precum Kapten (Franța), Beat (Grecia) și Clever Taxi (România).Free Now are 1.300 de angajați în Europa, sediul este la Hamburg și aplicația este prezentă în peste 100 de orașe.