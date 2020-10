O altă mega-tranzacție în industria procesoarelor - AMD cumpără cu 35 de miliarde dolari compania rivală Xilinx

Acum, Advanced Micro Devices a ajuns la un acord cu cei de la Xilinx și, dacă va primi aprobarea autorităților, va prelua o companie rivală cu care are multe în comun, dar cu care se și completează.AMD are aproximativ 10.000 de angajați, iar Xilinx, aproximativ 4.000. AMD, deși este departe de Intel ca număr de angajați și ca venituri, a avut ani foarte buni și a câștigat cotă de piață în detrimentul Intel care a avut probleme de fabricație.Advanced Micro Devices are o capitalizare de piață de 97 miliarde dolari, de trei ori mai mare decât acum un an. AMD avea la început de 2016 o capitalizare de sub două miliarde dolari.Xilinx creează procesoare care sunt speciale prin faptul că le permit user-ilor să le reprogrameze după ce sunt produse, iar această flexibilitate este utilă în zone unde nu este nevoie de volume mari de producție și unde este nevoie să se facă rapid diverse prototipuri.Xilinx este puternică în domenii în care AMD este prea puțin prezentă, cum ar fi telecomunicațiile și industria de apărare. Procesoarele Xilinx sunt folosite și în avioane F 35 de la Lockheed Martin, dar și în infrastructura 5G.Trimestrul trecut AMD a avut vânzări de 2,8 miliarde dolari, iar Xilinx, 767 milioane dolari.