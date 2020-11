Singles Day - Vânzări de 56 miliarde de dolari în ”Black Friday-ul chinezesc”

De un deceniu, 11 noiembrie, 11.11, este o zi a ”freneziei” cumpărăturilor online în China, iar evenimentul a crescut de la an la an, ajungând să genereze vânzări de 40 miliarde dolari anul trecut, avans de 25% față de 2018.În acest an vânzările au totalizat 56 miliarde dolari pentru prima etapă a campaniei, care a fost între 1 și 3 noiembrie, și pentru primele 30 de minute din ziua de 11 noiembrie. În secunda de maxim au fost 583.000 de comenzi.Retailerii din China au lucrat intens pentru eveniment, desfășurarea logistică fiind impresionantă, estimările fiind că 3 milioane de oameni au fost mobilizați pentru Singles Day (în depozite, la curierat, etc).Anul acesta se va manifesta un fenomen numit "revenge spending", ceea ce înseamnă că cei bogați care nu au mai putut, din cauza restricțiilor, să se ducă în străinătate la sesiuni lungi de shopping, vor cumpăra acum online produse de lux, drept ”răzbunare” că nu le-au putut cumpăra din magazine. Numărul de brabd-uri de lux incluse în Singles Day s-a dublat anul acesta.Economiștii speră să citească în aceste cifre crescânde încă un semn că economia chineză și-a revenit după ce a scăzut la început de an.Și rivalul Alibaba, JD Com, a organizat un fel de Singles Day, iar estimările sunt că vânzările sale vor depăși 40 miliarde dolari.Surse: AFP; CNN