China spune că a obținut un avantaj important în cursa dezvoltării computerelor cuantice

Computerele cuantice sunt cu totul speciale fiindcă NU funcționează pe bază de tranzistori, precum calculatoarele folosite în mod curent. Ele pot efectua mult mai multe operații, într-un timp mult mai scurt.În loc să utilizeze biți, un calculator cuantic folosește așa-numiții qubiți, cea mai mică unitate de stocare a informației cuantice. Computerele cuantice se folosesc de faptul că qubiții pot avea starea 0 și starea 1 în același timp (adică o superpoziție), pe când un bit clasic poate avea fie valoarea 0, fie valoarea 1. Fiind atât de diferite și de puternice, computerele cuantice pot rezolva probleme mult mai complicate decât pot computerele convenționale de acum, mai ales în domenii precum descoperirea de noi medicamente sau de noi materiale.Cercetătorii chinezi au construit un prototip de computer cuantic care a putut detecta 76 de fotoni. Această realizare arată că R P Chineză vrea să fie în prima linie la capitolul calcul cuantic la scară mare, un avantaj în domeniul quantum computing, avantaj cunoscut sub numele de ”supremație cuantică”, concept care indică o creștere zdrobitoare a puterii cuantice de calcul.”Am dovedit că putem folosi fotonii, particula elementară de lumină, pentru a demonstra putere computațională cuantică mult dincolo de ce poate face un computer convențional”, spune Jian-Wei Pan de la University of Science and Technology of China din Hefei.Cercetătorii spun că operațiunile de calcul pe care le-au făcut printr-un algoritm de simulare nu sunt utile doar pentru a demonstra avantajul cuantic, ci au și aplicații practice în domenii precum chimie cuantică și machine learning.Nu avem prea multe computere cuantice fiindcă sunt greu de construit și costă foarte mult. În plus, deși atomii pot stoca o cantitate uriașă de informații, cea mai mică impuritate, vibrație sau perturbare poate denatura procesul și computerele cuantice din zilele noastre pot efectua doar calcule elementare fiindcă este fantastic de greu de a izola total atomii de lumea exterioară.Surse: Bloomberg, Nature