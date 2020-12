Indienii de la Wipro preiau diviziile de IT ale METRO în România și Germania. Valoarea estimată a tranzacției este 700 milioane de dolari

Wipro este listată și la bursa de la New York și activeză în domeniile tehnologiei informației, consultanță și servicii de afaceri.”Programul de transformare Wipro va cuprinde servicii cloud, centre de date, servicii la locul de muncă și de rețea, precum și dezvoltarea aplicațiilor și operațiunile necesare pentru a oferi o infrastructură digitală integrată, flexibilă și robustă, astfel încât planul de transformare a METRO să fie realizat”, spun cei de la Wipro.”Parteneriatul cu Wipro ne permite să simplificăm activitatea de IT, să ne dedicăm 100% profilului activității noastre și ne oferă un acces esențial la inovare și la cele mai bune practici digitale", declară Timo Salzsieder, CIO, METRO AG.METRO are 97.000 de angajați și este prezentă în 34 de țăriWipro Limited are 180.000 de angajați în lume