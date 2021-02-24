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Samsung a anunțat că dispozitivele Galaxy vor primi de acum actualizări regulate de securitate pentru cel puțin patru ani după lansarea inițială a produsului

de Vlad Barza     HotNews.ro
Miercuri, 24 februarie 2021, 10:44 Economie | IT


Samsung Galaxy S21 Ultra
Samsung Galaxy S21 Ultra
Foto: Hotnews
Samsung a anunțat că dispozitivele Galaxy vor primi de acum actualizări regulate de securitate Android pentru cel puțin patru ani după lansarea inițială a oricărui produs. Vor fi eligibile 130 de dispozitive, printre care se numără Galaxy S10, Note 10, A10, A50 și A70. Până acum erau garantate update-urile de securitate Android pentru doi ani.

Dispozitivele Galaxy eligibile includ:

  • Dispozitivele pliabile Galaxy: Fold, Fold 5G, Z Fold2, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G
  • Seriile Galaxy S: S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G
  • Seriile Galaxy Note: Note10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G
  • Seriile Galaxy A: A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G, A42 5G
  • Seriile Galaxy M: M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, M51
  • Seriile Galaxy XCover: XCover4s, XCover FieldPro, XCover Pro
  • Seriile Galaxy Tab: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+
”Prin extinderea serviciului de asistență pentru actualizările de securitate livrate lunar sau trimestrial, Samsung le oferă utilizatorilor un confort psihic suplimentar, știindu-și datele personale protejate pe întreaga perioadă de utilizare a dispozitivelor Galaxy, spune compania.






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