Samsung a anunțat că dispozitivele Galaxy vor primi de acum actualizări regulate de securitate pentru cel puțin patru ani după lansarea inițială a produsului

Dispozitivele pliabile Galaxy: Fold, Fold 5G, Z Fold2, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G

Seriile Galaxy S: S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G

Seriile Galaxy Note: Note10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G

Seriile Galaxy A: A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G, A42 5G

Seriile Galaxy M: M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, M51

Seriile Galaxy XCover: XCover4s, XCover FieldPro, XCover Pro

Seriile Galaxy Tab: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+

Dispozitivele Galaxy eligibile includ:”Prin extinderea serviciului de asistență pentru actualizările de securitate livrate lunar sau trimestrial, Samsung le oferă utilizatorilor un confort psihic suplimentar, știindu-și datele personale protejate pe întreaga perioadă de utilizare a dispozitivelor Galaxy, spune compania.