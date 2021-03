Samsung spune că anul acesta ar putea să nu lanseze telefoanele din seria Note și avertizează că va fi afectată de criza microprocesoarelor

”Seria Note este poziționată ca model High-end în portofoliul nostru de produse și ar putea fi o povară pentru noi să lansăm două modele fanion într-un singur an, așa că ar putea fi greu să lansăm Note în a doua parte a anului. Am putea schimba momentul de lansare pentru noul Note, dar vrem să lansăm un model anul viitor”, spune DJ Koh, șeful diviziei de mobile.Samsung a avertizat și că simte criza microprocesoarelor, fiindcă există un ”grav dezechilibru între cerere și ofertă la nivelul industriei IT în toată lumea”.Samsung rar vorbește despre viitoarele produse, astfel că mesajul este important și lasă de înțeles că s-ar putea să fie gravă criza, mai ales la nivelul aprovizionării cu microprocesoare.Estimările sunt că seria Note reprezintă cam 5% din totalul de smartphone-uri vândute de Samsung, însă ponderea la nivel de venituri este mult mai mare, dat fiind că aceste modele costă și peste 1.000 de euro.În plus, seria Note a adus câștiguri mari de imagine pentru Samsung, cu excepția anului 2016, când toamna a fost marcată de scandalul Note 7 și modelul a fost retras de pe piață.Analiștii avertizează că după industria auto, criza procesoarelor se va simți în producția de smartphone-uri, de PC-uri și apoi de televizoare. Se estimează că problemele cu oferta se vor rezolva, însă pentru unele componente mai speciale și mai scumpe va fi nevoie de câteva luni, fiindcă producția nu poate fi mărită așa rapid.Surse: Bloomberg, The Verge