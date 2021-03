Huawei spune că a vândut anul trecut peste un milion de telefoane pe piața locală. Compania lansează în aprilie magazinul online în România

Huawei România a anunțat că divizia Consumer Business Group a avut anul trecut venituri totale de 240 milioane dolari, în creștere cu 12% față de 2019. Compania spune că a vândut pe plan local peste un milion de smartphone-uri, iar în luna mai a avut o cotă de 29,5%.Nu există cifre oficiale exacte, dar estimările indică faptul că românii au cumpărat anul trecut undeva între 3,5 și 4 milioane de smartphone-uri din toate mărcile.Huawei spune că au crescut puternic vânzările de tablete și că are aproximativ 40% din piață, dar în 2020 au crescut cu 350% și vânzările de smartwatch-uri.Compania mai spune că are în România peste 2.5 milioane de oameni care folosesc cel puțin un dispozitiv al mărcii și că există peste 2.000 de aplicații locale în magazinul său online.Huawei a anunțat miercuri lansarea de noi produse în România: periuță de dinți electrică, laptop-uri, tablete, nouă generație a căștilor wireless, routere și monitoare. Produsul de la care compania are așteptări foarte mari este FreeBuds 4i, mai exact este vorba de căștile wireless care costă de la 399 lei.Huawei a mai spus că pe 18 aprilie va lansa pe plan local propriul magazin online Huawei E-shop.