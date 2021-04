Samsung a raportat profit cu 44% mai mare, în special datorită vânzărilor foarte bune ale diviziei de smartphone-uri

Datele preliminare prezentate de companie arată o creștere cu 44% a profitului operațional în primele trei luni din acest an, până la 8,3 miliarde dolari. Cifra de afaceri a urcat cu 17% la aproximativ 53 miliarde dolari.Pentru Samsung a fost un trimestru bun pe partea de smartphone-uri, estimările fiind că a ajuns la o cotă de piață de 23%, față de 16% în ultimele patru luni din 2020 când Apple a avut vânzări excelente, datorită noilor iPhone 12.Vânzările Samsung ar fi totalizat 76 milioane de smartphone-uri, cu 25% mai multe decât în ultimele luni din 2020, iar prețul mediu de vânzare a crescut cu 20%, arată datele Eugene Investment & Securities care spun și că vânzările gamei Galaxy S21 au fost cu mult peste cele ale Galaxy S20 de anul trecut.Samsung a câștigat cotă de piață și din cauza sancțiunilor aplicate celor de la Huawei de către SUA, cota companiei chineze scăzând mult.Criza microprocesoarelor este resimțită în industrie, iar la Samsung a fost o mare problemă din cauza vremii extrem de reci din Texas, unde compania are o uzină care a oprit producția o lună din cauza problemelor cu alimentarea cu energie electrică.Pierderile au trecut de 250 milioane dolari, dar estimările sunt că business-ul de semiconductori al Samsung va merge bine fiindcă cerere va exista, iar prețurile cip-urilor vor crește.Surse: Financial Times, Bloomberg