Criza microprocesoarelor începe să se simtă și în domeniul routerelor

La început de 2020 furnizorii de internet au avut ceva probleme cu stocul de routere, din cauză că producția s-a oprit un timp la fabricile din China, cu Covid 19.Din primăvară fabricile și-au reluat la capacitate maximă producția, dar a crescut cererea de gadget-uri electronice și au început să apară probleme cu componente mici, însă fără de care produsul nu poate fi construit. În plus, au crescut de mai multe ori costurile de transport ale diverselor componente, uneori chiar și înzecit, prioritate având produse medicale sau de igienă personală.În acest context complicat, furnizori de internet din Europa și SUA au fost pe punctul de a rămâne fără routere și, pentru a se asigura că acest lucru nu se întâmpla, trebuie să facă și cu un an înainte comenzi ferme, nu cu șase luni, cum era înaintea pandemiei.În plus, uriașele fabrici de semiconductori, confruntate cu o cerere fără precedent, prioritizează componentele mai scumpe, unde marja de profit este mai mare, astfel că routerele nu sunt pe ”agenda principală”, spre deosebire smartphone-uri, laptop-uri sau televizoare, unde marja este mai mare.Sursa: Bloomberg