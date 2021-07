Google a depășit valoarea de 1.800 de miliarde de dolari, după un trimestru cu rezultate mult peste așteptări

Cum consumatorii au petrecut mult timp online în ultimul an, companiile au cheltuit tot mai mult pe publicitate pentru a ajunge la ei cu mesajele, fie prin Google Search, fie prin reclame în YouTube. Acest lucru s-a văzut în rezultatele Google. Compania a beneficiat și de reluarea activității fizice de către multe business-uri.Profitul s-a triplat față de acum un an, la 18,5 miliarde dolari, iar totalul este spectaculos, fiindcă până acum 5-6 ani Google realiza acest profit într-un an întreg, nu doar în trei luni.Cifra de afaceri a crescut cu 62%, la 61,8 miliarde dolari.Pentru Alphabet 2017 a fost primul an complet în care cifra de afaceri a depășit 100 miliarde dolari, iar anul trecut a fost de 182 miliarde dolari pentru cele patru trimestre. În acest an sunt șanse mari ca valoarea să treacă de 200 miliarde.