Xiaomi este compania care a avut cel mai mult de câștigat de pe urma declinului Huawei. Cum arată topul smartphone-urilor în Europa

Xiaomi a fost numărul unu la vânzările de smartphone-uri în țări precum Belgia, Danemarca, Ucraina și Rusia, iar datele Counterpoint din Q2 2021 plasează Xiaomi după Samsung, dar înaintea Apple la volumlele de vânzări la nivel european.Cote de piață la smartphone-uri în Europa Q2 2021 (sursa Counterpoint)Samsung 31%Xiaomi 24%Apple 20%OPPO 7%OnePlus 3%Realme 2%Huawei 1%Honor 1%La volume de vânzări, Xiaomi a urcat cu 151%, față de Q2 2020, iar Samsung, cu 20%. Cele mai mari creșteri au fost la realme (de 5 ori) și la OnePlus (cvadruplare), în timp ce Huawei a scăzut cu 83%.Piața totală a smartphone-urilor a urcat cu 33%, comparația fiin d cu Q2 2020 când în multe țări a fost carantină măcar o lună.Într-un articol despre ascensiunea Xiaomi, Wall Street Journal notează că acestă companie are succes datorită telefoanelor cu specificații extrem de bune, dar cu prețuri net sub Samsung și Apple. Cel mai mult a contat însă declinul Huawei din cauza sancțiunilor aplicate de SUA, sancțiuni care nu i-au mai permis să aibă acces la componente esențiale și nici să pună serviciile Google pe telefoane.Cele mai ieftine telefoane Xiaomi costă sub 500 de lei, iar cel mai scump model este Mi 11 care trece și de 4.000 de lei.