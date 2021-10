Microsoft România are un nou director general

Ocupând o funcție de conducere la nivel internațional, Bogdan Putinică a condus divizia de Professional Software Services a Enea Group, o structură cu aproximativ 400 de angajați și operațiuni în Europa, America de Nord și China, care a înregistrat, în ultimii 9 ani, creșteri medii anuale ale veniturilor de peste 20%, independent de schimbările dinamice din piață.







Din ianuarie Microsoft România are un director interimar, Alina Orban, după ce Violeta Luca, cea care a condus din noiembrie 2018 compania pe plan local, a fost numită director pentru operațiunile Microsoft din Cehia și Slovacia.Bogdan Putinică și-a început activitatea profesională fondând în anul 2000 compania IP Devel – unul dintre start-up-urile de tehnologie cu cea mai rapidă ascensiune din industria de profil din România. Sub conducerea sa, IP Devel a ajuns la o cifră de afaceri de 3,5 milioane de euro și a fost prima companie IT românească, care a pătruns pe piețele asiatice, inclusiv pe cea din Japonia.Ulterior, Putinică a făcut parte din echipa de conducere a companiei Adecco IT, după ce aceasta a achiziționat o cotă din pachetul de acțiuni al IP Devel. În calitate de Managing Partner în cadrul Adecco IT, Bogdan Putinică a facilitat dezvoltarea afacerilor grupului pe piețele internaționale.Absolvent al Academiei de Studii Economice din București, cu o diplomă în Finanțe Internaționale și Banking, Bogdan Putinică are experiență în gestionarea operațiunilor de software services, precum și cercetare și dezvoltare de produse, pe multiple piețe internaționale.