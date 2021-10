Apple iPod la 20 de ani - Cum a schimbat micul gadget modul cum ascultăm muzica, dar și soarta Apple

Apple iPod era prezentat pe 23 octombrie 2001, iar lait-motivul era ”1,000 songs in your pocket”, (1.000 de melodii în buzunarul tău), într-o vreme în care încă mai erau mulți oameni care ascultau muzică la casetele din walkman.









iPod s-a vândut în sub un milion de unități în 2003, dar a ajuns la peste 22 milioane în 2005 și la peste 54 de milioane în anii de top 2008 și 2009. În 2006 vânzările iPod au generat 40% din cifra de afaceri Apple, iar după 2010 vânzările iPod au scăzut în special datorită iPhone-ului care avea să-și găsească constant peste 150 de milioane de clienți pe an.

De ce a fost iPod așa un mare succes? Arăta bine, venea în culori diverse și era ușor de folosit, mai ales datorită celebrei rotițe (click wheel). În plus, cu ajutorul iPod Apple a dezvoltat iTunes, magazinul de muzică ce a arătat cât de dornică este lumea să consume și să plătească pentru conținut, dacă are acces ușor și dacă acel conținut este de calitate. În plus, totul era controlat de companie și oamenii erau ”captivi” în ecosistemul ei, lucru care a devenit și mai clar după lansarea iPhone și iPad.









iPod a avut succes și fiindcă Apple l-a diversificat și modernizat mereu, de la micul iPod Shuffle care nu avea nici ecran, până la cel mai sofisticat model: iPod Touch, care încă este în oferta Apple.

Primul iPod era lansat la nici două luni de la atentatele din 11 septembrie 2001, avea doar 5 GB stocare și avea să schimbe modul în care ascultăm muzică, dar avea și să pregătească lumea pentru vremurile pe care le trăim acum, în care putem alege din conținut aproape nelimitat, dar nu numai la muzică, ci și la jocuri, aplicații, filme sau cărți.