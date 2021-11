eMAG Black Friday 2021 - Care sunt reducerile medii promise și când vor ajunge produsele

Black Friday 2021 la eMAG

Pe eMAG Marketplace vând produse 27.000 de companii





eMAG Black Friday - Câteva produse și reduceri promise



75.000 de televizoare



Florin Filote, vicepreședinte eMAG, spune într-un interviu pentru HotNews.ro că la Black Friday-ul de anul trecut, 90% din vânzările realizate de eMAG au fost la cel mai mic preț din acel an pentru produsele respective.În topul categoriilor de interes se regăsesc în 2021 electrocasnicele mici, cu o creștere față de anul trecut, dar și televizoare, haine, telefoane mobile și electrocasnice mari, potrivit unui studiu realizat în luna octombrie de firma de cercetare de piață Kantar România.Astfel, 90% dintre români au auzit de Black Friday, iar cei care vor să cumpere intenționează să aloce, în medie, peste 2.200 de lei.eMAG a investit 4,5 milioane de euro în tehnologie, iar clienții pot beneficia de reduceri totale de 330 milioane de lei la peste 4,5 milioane de produse, furnizate de eMAG și de sellerii din Marketplace, spune compania.Oficialul eMAG a dat și un exemplu de produs care va fi la ofertă: un scaun de birou care costa 209 lei în mai și 199 lei în august va fi de BF la 149 lei.eMAG a pornit Black Friday la ora 7.37 în 2020 și la 7.25 în 2019 și este de așteptat că tot între 7 și 8 se va întâmpla și în 2021. L-am întrebat pe Florin Filote de ce nu începe Black Friday mai devreme, spre exemplu înainte de ora 6.00, iar el a explicat faptul că sunt și considerente tehnice, dar este și o chestiune de respect pentru clienți, ideea fiind de a nu-i pune să se trezească în primele ore ale dimineții. În plus, gândirea este ca oamenii să poată cumpăra înainte să plece la birou.De ce nu începe Black Friday după ora 9.00? Florin Filote spune că nu ar fi un moment bun: mulți clienți ar fi în drum spre serviciu, alți vor fi ajuns și s-au apucat de lucru.eMAG spune că a investit 2,3 milioane euro în servere pentru a nu avea dificultăți în așa-numitul ”minut de aur”, adică minutul cu cel mai mare trafic. Anul trecut în momentul de maxim au fost 435.000 de vizitatori pe site, iar când a început Black Friday erau 260.000 de vizitatori în aplicație și în site. Compania susține că este pregătită din punct de vedere al infrastructurii pentru cifre mai mari decât în 2020.La capitolul tendințe, oficialul eMAG estimează o diversificare a coșului de cumpărături, astfel că în aceeași comandă vor fi produse din categorii diverse. Estimările sunt că vor merge foarte bine categorii precum casă și grădină, articole sportive, jocuri și jucării, dar și produse sanitare și echipamente medicale.Va crește ponderea plăților cu cardul, după ce anul trecut a fost de aproape 55%.În SUA, Black Friday va fi pe 26 noiembrie, eMAG a ales în țară data de 12 noiembrie. De ce nu a fost aleasă data de 19 noiembrie? Filote spune că o săptămână în plus ar fi pus o presiune mare pe partenerii eMAG din zona logistică. ”Deși toată lumea face eforturi deosebite în perioada aceasta pentru a livra la timp toate produsele, nu trebuie să uităm că zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie sunt libere: oamenii pleacă de acasă, iar curierii au nevoie de răgaz pentru a putea să tragă o gură de aer după perioada încărcată. Mereu trebuie să ținem cont de aceste două zile care, fiind în mijlocul săptămânii, pot produce dificultăți de planificare atât la clienți, cât și pe partea logistică”, spune Filote, adăugând că dacă oamenii își iau și ziua de luni liber ar putea rata zile întregi livrarea, dacă sunt plecați.Vicepreședintele eMAG spune că față de alți ani, compania a început și mai devreme pregătirile pentru Black Friday, după ce a primit semnale clare că vor fi probleme la furnizori.Semne că lucrurile se complică au apărut încă de anul trecut: au crescut costurile de transport, criza cip-urilor a devenit vizibilă și a fost nevoie de începerea pregătirilor mai din timp”Toate aceste pregătiri ne-au permis să beneficiem încă de produse care sunt cumpărate la preț bun. Asta înseamnă că există posibilitatea, din cauza acestor presiuni pe zona de livrări, pe zona de cip-uri, care au pus într-adevăr prețurile de achiziție pe un trend ascendent, așadar este posibil să vedem foarte multe produse anul acesta de Black Friday la cel mai mic preț la care pot fi cumpărate în următoarea perioadă.Compania are în țară 2.000 de easybox-uri, acele puncte de ridicare de unde clienții își iau singuri produsele, în timp ce acum un an avea 1.000 de puncte. Compania spune că a angajat pentru Black Friday 600 de oameni la logistică și la relații cu clienții.130.000 de smartphone-uri și gadget-uri30.000 laptopuri35.000 frigidere și mașini de spălat250.000 de electrocasnice mici500.000 de produse fashion300.000 de parfumuri și cosmetice600.000 de jocuri și jucării600.000 de articole pentru casă și grădină150.000 de articole pentru sport și echipament sportiv40 de tone de cafea100.000 de sticle de băuturi alcoolice150.000 de produse și echipamente medicale1 milion de scuteceProduse specialePeste 47.000 de nopți de cazare în România și în afara țăriiPeste 80.000 de litri de combustibilPeste 5.000 de vouchere pentru bilete de avion, reduse cu 50%Peste 27.000 de kilograme de carne de porcSingura sticlă din România de Single Malt Talisker veche de 41 de ani la prețul de 13.999 de leiPachet de 12 sticle Jameson cu ciubăr la preț de 4.999 de leiAutorulote pentru noi experiențeÎnchirieri rulote, mașini, servicii taxi și car sharingAbonamente de telefonieServicii medicaleMonede și lingouri de aurCeasuri și bijuterii de luxCursuri și experiențe inedite