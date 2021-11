Singles Day - De ce uriașa zi chineză a cumpărăturilor online este mult mai moderată în 2021

Despre modul în care China vrea să pună la punct marile companii din tehnologie puteți citi pe larg aici, dar săptămâna trecută marile platforme online Alibaba, JD.com, Pinduoduo și Meituan au fost chemate la Ministerul Tehnologiei și Informației unde li s-a ordonat să nu-și ”bombardeze” clienții cu mesaje de marketing în timpul campaniei de Singles Day.Dacă în primii ani campania se ținea doar pe 11 noiembrie, în ultimii s-a lungit și a început chiar și pe 1 noiembrie și toate marile companii au organizat acest uriaș ”Black Friday”. Pe platforma Alibaba s-a vândut de 75 miliarde dolari anul trecut, iar pe JD.com s-a vândut 41 miliarde dolari. Alibaba a extins campania de reduceri și în alte țări din Asia: Singapore, Malaezia, Indonezia, Thailanda și Vietnam.Anul acesta însă, companiile au fost mai prudente în modul cum comunică și marketingul va fi mai puțin deșănțat. Alibaba începea Singles Day cu o uriașă festivitate ce costa zeci de milioane de dolari și celebrul Jack Ma venea pe scenă și uneori cânta.Nu și anul acesta, deoarece Partidul Comunist Chinez a marșat mult în ultimul an pe ideea de ”prosperitate comună” și pe etalarea la minim a ideilor de lux și bogăție.Partidul a cerut companiilor tech să pună frână exceselor, iar Alibaba, deși va vinde de ordinul zecilor de miliarde de dolari, promite la nivel declarativ că va încuraja ”consumul de produse ecologice” și că ”va susține populația vulnerabilă”.În ultimul an companiile au fost amendate cu sume mari, iar șefilor li s-a pus în vedere să facă donații importante și să nu se mai laude cu bogăția. În acest context mesajul principal din jurul Singles Day este moderația, ceea ce nu înseamnă că nu vor fi realizate vânzări mari. Foarte posibil că vor fi stabilite noi recorduri, dar rămâne de văzut dacă marile companii le vor comunica, de frica unor sancțiuni ale autorităților.Singles Day vine într-o vreme cu totul deosebită în China: economia are cea mai mică rată de creștere din ultimele decenii și inflația crește, ceea ce va duce la ”erodarea” ratei de profit a comercianților și la scăderea puterii de cumpărare a clienților.Surse: CNN, Washington Post