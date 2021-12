De ce atât de mulți directori de companii din Silicon Valley sunt din India

India este extrem de bine reprezentată în Silicon Valley, unde 8% dintre angajați sunt de origine indiană, în timp ce la nivelul întregii populații a SUA cei din această țară reprezintă sub 1%.Multe companii tech americane sunt conduse de oameni născuți în India și la multe altele există directori indieni pe poziții foarte importante.De ce? O mulțime de aspecte țin de viața în India, unde mediul este și haotic și competitiv, iar cei care reușesc să ajungă în SUA înseamnă că au capacitatea de a fi ”manageri înnăscuți” pentru că încă din copilărie a trebuit să găsească soluții la diverse probleme complicate.În plus, mulți au pornit din jos, au trăit în sărăcie și deci privesc viața cu alți ochi și știu cum este să dai de greu. Un alt element important este sistemul de învățământ din India care pune accent mare pe matematică și informatică și India a obținut multe premii la concursurile internaționale și are un sector IT puternic.Spre exemplu, Sundar Pichai, șeful Google, a povestit într-un interviu pentru HotNews.ro că a crescut în India într-o casă unde nu exista televizor și unde telefonul cu disc a apărut când el avea 12 ani. Un moment cheie pentru Pichai a fost în 1993 când a obținut o bursă la Stanford University, iar tatăl său a încercat să obțină un împrumut de 1.000 de dolari pentru a-i plăti biletul de avion. Nu a reușit, iar atunci părintele a făcut un lucru riscant: a scos 1.000 de dolari din economiile familiei, echivalentul salariului său pe un an.În SUA au putut ajunge mai ales cei mai buni studenți indieni, asta și fiindcă și politicile de imigrație din SUA cereau anumite specializări super-calificate și mulți erau respinși.SUA a primit cu brațele deschise inginerii software din India, știind cât de bine sunt aceștia pregătiți, astfel că s-a ajuns, spre exemplu, ca în Seattle, 40% dintre inginerii IT născuți în afara SUA să fie din India.Mulți dintre indienii care au venit în SUA au început de jos și au urcat pe scara ierarhică a companiei până în vârf, având o atitudine total diferită față de fondatorii americani ce au ajuns să fie acuzați că sunt aroganți și că nu știu cât de greu este să o iei de jos și să trăiești - măcar în primii ani - cu puțini bani.Aici este un aspect important care se vede în atitudinea unor directori celebri precum Satya Nadella și Sundar Pichai. Când vorbesc în public o fac cu blândețe, nu ridică tonul, nu ”bat” în masă, nu spun lucruri controversate, fiind reținuți în declarații.Această evitare a controverselor a fost foarte utilă în ultimii ani când atitudinea generală a societății față de companiile tech s-a schimbat mult și șefii au fost chemați și la audieri în Congresul SUA sau în Parlamentul britanic.Cei născuți în India sunt obișnuiți cu o societate extrem de diversă, cu o mulțime de obiceiuri și limbi diferite. Învățând să ”navigheze” într-un mediu așa de dificil vor ști apoi și să înțeleagă dezvoltarea unei companii mari și să o stimuleze.Contează evident și faptul că limba engleză este vorbită pe scară largă în India, dar și că indienii cei mai buni în domeniul IT muncesc foarte multe ore pe zi și lasă pe plan secund viața personală, lucru care îi ajută să avanseze și în SUA unde este ceva normal ca în IT să se lucreze foarte multe ore pe zi.