Începeți anul 2022 în cel mai bun mod: Înscrieți-vă la LINK Academy la cel mai mic preț și perfecționați-vă pentru cel mai bine plătite joburi

​Sfârșitul de an este cel mai bun moment pentru a trage linie și a rezuma succesele și eșecurile pe care le lăsăm în urmă. Acum este momentul ideal să profitați de energia pozitivă de sărbătoare și să luați noi decizii care vă vor ajuta să faceți următoarele 12 luni semnificativ mai diferite și mai de calitate decât anul acesta!





Aici vă poate ajuta și LINK Academy, care de Anul Nou vă oferă o reducere de peste 35% la toate programele de școlarizare pentru cele mai căutate și cele mai bine plătite joburi în IT.





Profitați de noul an pentru a vă crea șansa de succes în industria IT





Noul an începe cu o ofertă care poate fi cea mai bună decizie a voastră de Anul Nou.









LINK Academy permite î nscrierea la cel mai mic preț din an până pe 7 ianuarie, așadar, școlarizarea de un an de zile pentru unul dintre cele mai bine plătite joburi în IT o puteți începe cu doar 1.299 de euro sau 70 de euro pe lună pentru plata în rate.





Dacă vă interesează domeniul IT, aceasta este șansa unică de a vă schimba viața în 2022, de a vă asigura succesul și de a dobândi abilități pentru jobul și salariul dorite.







Dobândiți abilitățile care vă vor asigura un job în sectorul IT





Sectorul IT este considerat de ani de zile un domeniu în care se găsește cel mai repede un job, iar previziunile spun că acest trend va continua și în viitor. Totuși, la alegerea carierei este important să vă gândiți la ce domeniu IT se potrivește cel mai bine cu interesele voastre astfel încât, pe lângă un salariu foarte bun și șansa de a găsi întotdeauna un job, de fapt, să vă placă ceea ce lucrați.









Oferta de Anul Nou la LINK Academy vă oferă posibilitatea de a începe, în condiții speciale, să vă creați o carieră de succes într-unul din cele 6 domenii principale de IT : Programare, Design&Multimedia, Administrarea rețelelor, IT business, Design 3D și CAD sau Mobile Development.





Școlarizându-vă în cadrul unuia dintre aceste departamente, vă veți dezvolta abilități care vă vor permite să vă ocupați în mod profesional cu scrierea codurilor de programare, administrarea rețelelor de calculator sau crearea aplicațiilor mobile care, în prezent, sunt indispensabile pentru noi. Pe lângă asta, munca voastră poate deveni și crearea obiectelor 3D și a altor soluții grafice sau coordonarea proiectelor de IT, crearea campaniilor de marketing online etc. Voi trebuie doar să alegeți departamentul în care vă regăsiți cel mai mult și în mai puțin de un an de zile să deveniți un expert calificat care face parte din industria cu cea mai mare viteză de dezvoltare.















Certificate internaționale ca dovadă a cunoștințelor voastre







Școlarizarea la LINK Academy vă oferă posibilitatea de a dobândi unele dintre certificatele prestigioase din domeniul în care v-ați perfecționat. Astfel, veți obține o confirmare a cunoștințelor asimilate și veți deveni un expert calificat care se va deosebi foarte repede de concurență și va ajunge la jobul dorit.





Puteți obține documente recunoscute pe plan internațional, care vor reprezenta referința voastră pentru o carieră de succes, deoarece LINK Academy lucrează la cel mai înalt nivel de parteneriat cu instituții și companii IT de top. Microsoft, Adobe, Oracle, Zend, Autodesk, CompTia, Cisco, MikroTik, ISTQB, Unity sau Departamentul pentru Examinări Internaționale Cambridge University sunt doar câteva dintre adresele de la care puteți obține certificatul recunoscut după susținerea cu succes a examenelor.





Înscrieți-vă cât mai repede! Numărul de locuri este limitat







Anul Nou este cea mai bună șansă de a vă decide și de a face ceva pentru voi. Timpul vă va arăta că școlarizarea la LINK Academy este cea mai bună mișcare pe care o puteți face în acest moment. Mișcarea care vă va schimba viața și cariera.





ferta pentru înscrierea la LINK Academy la cele mai mici prețuri durează doar până pe 7 ianuarie, iar numărul de locuri este limitat. De aceea, înscrieți-vă cât mai repede accesând Să vă reamintim, oDe aceea, înscrieți-vă cât mai repede accesând acest link





