Flexibilitatea reprezintă un aspect esențial al sistemului de lucru hibrid, iar angajații se așteaptă să o găsească indiferent de locul de unde lucrează sau de modul în care aleg să își desfășoare activitatea. Această flexibilitate vine, însă, cu numeroase provocări în materie de securitate, deoarece angajații nu mai lucrează doar de la sediul companiei, ci de acasă, de la o cafenea sau de oriunde, folosind dispozitive personale și accesând rețele nesecurizate.

Importanța securității cibernetice Foto: Cisco

Departamentele IT din cadrul organizațiilor sunt supuse, astfel, unei presiuni uriașe, deoarece conectarea angajaților care lucrează în sistem hibrid și securizarea acestora au crescut în complexitate, fiind tot mai expuși amenințărilor de securitate.

Conform unui raport al FBI, atacurile cibernetice au crescut de 3-4 ori ca urmare a tranziției la munca de la distanță în 2020. Infractorii cibernetici își lansează atacurile profitând de faptul că angajații folosesc mai multe dispozitive insuficient protejate și se conectează direct la Internet pentru a accesa aplicațiile cloud. În plus, atacurile de tip ransomware sunt tot mai frecvente și devin o preocupare tot mai mare pentru organizațiile care adoptă modelul de lucru hibrid. Echipele IT trebuie să se adapteze rapid și să securizeze numărul foarte mare de angajați care deja lucrează sau vor alege să lucreze în sistem hibrid. E important să obțineți informații despre cele mai utilizate aplicații în acest context, pentru a actualiza infrastructurile IT și de securitate specifice.

Deși securizarea accesului de la distanță este necesară, această măsură nu este suficientă pentru a proteja adecvat angajații și aplicațiile.

Pentru a se asigura de succesul modelului de lucru hibrid, organizațiile au nevoie de o abordare diferită a securității. Accentul trebuie pus pe instruirea angajaților în materie de securitate, pe transformarea rețelelor pentru a oferi acces securizat indiferent de unde se conectează utilizatorii, pe adoptarea unei metodologii Zero Trust pentru a asigura accesul securizat la distanță de oriunde și pentru orice dispozitiv.

O strategie de securitate de tipul Zero Trust pornește de la premisa că întreaga rețea este nesigură și trebuie verificată identitatea tuturor utilizatorilor, aplicațiilor sau echipamentelor, iar protecția trebuie oferită încă din zona de acces. Echipele IT obțin o vizibilitate mai bună asupra utilizatorilor și dispozitivelor datorită stabilirii unui nivel inițial de încredere la fiecare solicitare de acces.

Organizațiile pot răspunde mult mai rapid în cazul unor atacuri cibernetice, folosind soluțiile de securitate de la Cisco.

Cisco Secure Hybrid Work - securitate de oriunde

Soluția Cisco Secure Hybrid Work oferă protecție unificată, verifică autenticitatea utilizatorilor și a dispozitivelor, permite accesul securizat și protejează angajații care lucrează în sistem hibrid, indiferent de locație. Este o soluție integrată, care valorifică beneficiile oferite de Secure Access by Duo, AnyConnect, Umbrella, Secure Endpoint și Secure Email Cloud Mailbox.

Este o soluție pentru organizațiile care vor să-și protejeze angajații care lucrează în sistem hibrid, indiferent unde se află: la birou, acasă sau în orice altă locație.

Cisco Secure Access by Duo verifică identitatea utilizatorilor prin autentificare multi-factor înainte de a acorda acces la aplicațiile de companie, iar Cisco AnyConnect permite accesul securizat la rețeaua companiei pentru orice utilizator, de pe orice dispozitiv. Cu Cisco Umbrella oferiți securitate în cloud extinzând astfel protecția dispozitivelor și a utilizatorilor care lucrează de la distanță, indiferent de locație.

E-mailul rămâne principalul vector de atac în cazul atacurilor cibernetice. Cu ajutorul Cisco Secure Email detectați, blocați și eliminați amenințările de securitate înainte ca acestea să aibă loc. Fiecare terminal din rețea este securizat și protejat cu Cisco Secure Endpoint, o soluție cloud care detectează și elimină amenințările, reducând timpii de remediere cu până la 85%.

Pe lângă modelul Zero Trust, organizațiile pot face mai ușor tranziția către modul de lucru hibrid cu ajutorul platformei Cisco SecureX și Cisco Secure Access Service Edge (SASE).

SecureX este o platformă integrată de securitate care oferă o mai bună vizibilitate și eficiență în întreaga infrastructură de securitate. SecureX oferă capabilități extinse și automate de detecție și răspuns împotriva amenințărilor (XDR) și reunește tehnologii atât de la Cisco, cât și de la terți oferind protecție la nivel de rețea, terminale, aplicații și cloud. Informațiile despre amenințările de securitate sunt furnizate de echipa Cisco Talos, una dintre cele mai mari echipe de specialiști în securitate din lume.

Cisco Secure Access Service Edge (SASE) valorifică avantajele cloud și permite accesul sigur la aplicații de oriunde lucrează utilizatorii. SASE îmbunătățește eficiența operațională și performanța, oferind protecție sporită împotriva amenințărilor de securitate pentru angajații care lucrează în sistem hibrid.

De ce soluția Cisco Hybrid Work va fi eficientă pentru organizația dvs.:

100% dintre companiile prezente în topul Fortune 100 folosesc Cisco Secure

Conform Cisco Secure Access by Duo, 900 de milioane de solicitări de autentificare multi-factor sunt analizate în fiecare lună

87 de milioane de terminale sunt protejate prin Cisco Secure

După utilizarea Cisco Umbrella, numărul alertelor de securitate a scăzut cu 50%

Mai mult de jumătate dintre respondenții la sondajul Umbrella TechValidate au observat o reducere a infecțiilor malware cu 75% în urma utilizării Cisco Umbrella

