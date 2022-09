IT Marți, 27 Septembrie 2022, 10:05

Vlad Barza • HotNews.ro

​Netflix a deschis un studio de gaming la Helsinki, în Finlanda, o țară cu tradiție în domeniu, locul unde s-au născut jocuri precum Angry Birds sau Snake. Netflix are planuri mari pe partea de jocuri și speră să obțină venituri importante din ele, însă începutul a fost lent.

Netflix Games Foto: Netflix

În martie anul acesta, Netflix cumpăra cu 72 milioane dolari studioul de jocuri Next Games. Acum, Netflix anunță că deschide la Helsinki propriul studio intern de dezvoltare de jocuri, iar scopul este să adauge 50 de jocuri pe platformă, până la final de an.

În prezent sunt aproximativ 20 de jocuri, printre care unele bazate pe seriale cunoscute ale companiei, precum „Stranger Things: 1984” și „Queen’s Gambit Chess. Jocurile pot fi găsite în aplicație, iar dacă faci click pe ele, ești trimis să le descarci din Google Play Store (pentru cei cu telefoane cu Android).

Acest nou studio de jocuri va fi construit de la zero, fiind diferit de Next Games, spun cei de la Netflix care explică și de ce au ales țara scandinavă: are printre cei mai pricepuți dezvoltatori din domeniu.

Netflix a lansat secțiunea de jocuri în noiembrie 2021 și a cumpărat până acum trei studiouri de gaming pentru a-și dezvolta operațiunile.

Aproximativ 1% dintre cei 220 de milioane de abonați Netflix au intrat măcar o dată pe jocuri. Netflix promite că nu vor fi reclame în jocuri și nici diverse item-uri interne de cumpărat (in-app purchase).

